Аякс у дебютному матчі для Циганкова зазнав поразки від ПСВ: відома оцінка українця

Аякс, за який виступає Віктор Циганков, поступився ПСВ в межах третього туру нідерландської Ередивізі.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Гра розпочалася жваво, оскільки Пепі відкрив лік забитих голів вже на 5-й хвилині. "Божі сини" відповіли своїм взяттям воріт вже на 23-й хвилині зусиллями Арокодаре, який скористався своїм шансом у карному майданчику суперника.

Утім, Геертрейда зумів знову встановити перевагу для ПСВ під завісу першого тайму. На 61-й хвилині вийшов Циганков, але переломити перебіг цього поєдинку йому не вдалося.

Байрактаревич, забивши третій гол для "селян", зовсім поховав надії на звитягу для команди Мічела Санчеса.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

5-й тур, 5 вересня

Аякс – ПСВ 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 5 Пепі, 1:1 – 23 Арокодаре, 1:2 – 45+1 Геертрейда, 1:3 – 90+2 Байрактаревич.

Додамо, що статистичний портал Sofascore оцінив дії українця в цьому матчі у 6,6 бала. За даними цього ресурсу, Циганков за всю зустріч завдав одного удару в площину воріт, віддав 15 точних передач з 19 (79%) і загалом зробив 27 дотиків до м'яча.

Також варто зазначити, що ПСВ змагатиметься 10 вересня з донецьким Шахтарем в основному етапі Ліги чемпіонів. Ця зустріч розпочнеться о 19:45 за київських часом.

Нагадаємо, що Віктор став гравцем Аякса наприкінці серпня цього року. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.