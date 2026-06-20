Прикритий рот ціною червоної картки, два швидкі голи, Бразилія громить Гаїті: підсумки 9-го дня ЧС-2026

На дев'ятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу продовжилася програма другого туру групового етапу.

Збірна США за підтримки домашньої публіки здолала Австралію та гарантувала собі місце в плейоф. Півфіналіст попереднього Мундіалю збірна Марокко завдяки швидкому голу перемогла шотландців. Бразилія без особливих проблем розібралася з Гаїті, а в останньому матчі дня Парагвай вистояв проти Туреччини.

Результати дев'ятого ігрового дня ЧС-2026

П'ятниця, 19 червня

Субота, 20 червня

Команда Маурісіо Почеттіно переписує історію

"Зірково-смугасті" у другому турі закріпили успіх, здобутий у матчі з Парагваєм. Цього разу господарі чемпіонату світу переграли збірну Австралії.

Першими м'яч забили австралійці. Щоправда, Камерон Берджес відправив його у власні ворота. Це вже сьомий автогол на полях США, Канади та Мексики. Цілком імовірно, що турнір встановить новий рекорд. Більше автоголів було лише на ЧС-2018, коли футболісти 12 разів вражали власні ворота.

Наприкінці першого тайму Алекс Фрімен подвоїв перевагу команди Маурісіо Почеттіно. Після перерви команда Тоні Поповича діяла значно активніше, однак навіть гол престижу австралійцям забити не вдалося.

Зазначимо, що це перший старт із двох перемог на чемпіонаті світу для американців із 1930 року. Востаннє вони починали Мундіаль із двох звитяг ще на першому в історії турнірі – 3:0 проти Бельгії та 3:0 проти Парагваю.

Також США вчетверте поспіль виходять із групи на чемпіонатах світу. У трьох попередніх випадках американці вилітали вже на стадії 1/8 фіналу.

Відеоогляд матчу США – Австралія

Найкращим гравцем матчу визнали нападника Фоларіна Балогуна. Він же отримав цю нагороду і після поєдинку проти Парагваю.

Швидкий гол, а потім затишшя

Здавалося, що Шотландія та Марокко подарують уболівальникам результативний футбол. Перший гол було забито вже на 70-й секунді, що на той момент стало найшвидшим взяттям воріт на цьогорічному Мундіалі (буквально за кілька годин Матіас Галарса з Парагваю перевершив це досягнення – прим.).

Його автором став Ісмаель Сайбарі з ПСВ.

Однак після цього гра помітно заспокоїлася. Підтверджує це і показник очікуваних голів (xG): у Шотландії він склав лише 0,54, а у марокканців – 0,97. Ба більше, "тартанові" за всі 90+ хвилин жодного разу не пробили у площину воріт Яссіна Буну.

Відеоогляд матчу Шотландія – Марокко

Не дивно, що за відсутності великої кількості моментів найкращим гравцем матчу визнали саме автора єдиного голу Ісмаеля Сайбарі.

The fans have spoken – Ismael Saibari is your Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/7yw6UeV0U8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Тепер одна з найсильніших збірних Африки фактично забезпечила собі путівку до наступного етапу, адже попереду на неї чекає матч проти Гаїті.

Шотландців натомість очікує дуель із Бразилією. У команди Стіва Кларка залишаються 3 очки, однак вона не зуміла "набити" різницю м'ячів у грі з гаїтянами (1:0), тому поразка від "селесао" може суттєво погіршити позиції шотландців у боротьбі за вихід до плейоф через рейтинг третіх місць.

Кунья та Вінісіус роблять різницю

Бразильці підійдуть до зустрічі зі шотландцями в чудовому настрої. Команда Карло Анчелотті впевнено переграла Гаїті з рахунком 3:0.

Головними дійовими особами матчу стали Матеус Кунья та Вінісіус Жуніор. Форвард Манчестер Юнайтед оформив дубль, а зірка Реала до забитого м'яча додав ще й результативну передачу.

Можливо, вболівальники очікували більш результативного матчу. Попередні три зустрічі між цими командами завершилися із загальним рахунком 17:1 на користь фаворита. Остання з них – 7:1 на Копа Америка-2016 у США.

Відеоогляд матчу Бразилія – Гаїті

Гаїті продовжує свою серію поразок. Острів'яни програли вп'яте поспіль. До трьох невдач на ЧС-1974 та поразки від Шотландії тепер додалася і невдача в матчі з Бразилією.

Ця збірна вже втратила шанси на вихід до плейоф, але в грі з Марокко спробує здобути бодай перше очко або забити дебютний гол на турнірі, адже 52 роки тому їм вдалося зробити це двічі. Щоправда, тоді за три гри вони й пропустили аж 14 разів.

Найкращим гравцем матчу визнали Вінісіуса Жуніора.

Альмірон не знав нових правил

Як уже згадувалося, Матіас Галарса став автором найшвидшого голу турніру. Для цього йому знадобилося лише 64 секунди.

Після цього ініціативою заволоділи турки. До перерви вони завдали 13 ударів по воротах (2 – у площину), подали п'ять кутових, але щоразу бракувало точності в завершальній стадії атак.

Допоміг туркам несподіваний епізод за участю Мігеля Альмірона. На 45+3-й хвилині під час діалогу з Мертом Мюлдюром парагваєць прикрив рот рукою. Турецький футболіст звернув на це увагу арбітра. Сальвадорець Іван Бартон після перегляду VAR показав Альмірону пряму червону картку.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup.



Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Правило, згідно з яким за подібні дії під час суперечок і конфліктів призначається пряма червона картка, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалила у квітні 2026 року.

Його запровадили після того, як у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 між Реалом та Бенфікою спалахнув расистський скандал за участю Вінісіуса Жуніора та Джанлуки Престіані. Тоді Престіані прикрив рот рукою та, за повідомленнями, образив бразильця на расовому ґрунті.

Гра в більшості додала сил футболістам із Туреччини. Вони почали діяти ще активніше. Загалом за матч вони завдали аж 32 удари. Забивати могли Чалханоглу, Гюль, Узун, а центрбек Меріх Демірал у компенсований час опинився на позиції форварда, але його постріл головою пройшовся поруч зі стійкою.

На останніх секундах у штрафну парагвайців прибіг і воротар Угурджан Чакир, але зрівняти рахунок туркам не вдалося.

Відеоогляд матчу Туреччина – Парагвай

Таким чином, їхній шлях на цьому ЧС завершено. Навіть перемога над США не підніме Туреччину вище четвертого місця.

Парегвай повернувся на ЧС вперше з 2010-го. Ця збірна проходила до матчів плейоф у чотирьох випадках із п'яти своїх виступів на найпрестижніших футбольних змаганнях.

Найкращим гравцем зустрічі став автор точного удару Матіас Галарса.

Your votes are in – Matías Galarza is the @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/9mxj5H3MOM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Турнірна ситуація у групах С та D

У квартеті С лідерство ділять Бразилія та Марокко - у них по 4 очки. Шотландія, яка має 3 бали, ще збергіає шанси на першу сходинку. Їм треба в останньому турі переграти Бразилію, а також сподіватися, що Гаїті забере очки в Ашрафа Хакімі та компанії. Визнаємо, що такий варіат події виглядає дуже малоімовірним.

У групі С США достроково вибороли першу сходику, маючи дві перемоги. В останньому турі Австралія та Парагвай з трьома очками в активі визначать того, хто стане другим. Туреччина за два поєдинки завдала понад 60 ударів по воротах суперників, але залікових пунктів не здобула.

Які матчі ЧС-2026 побачать уболівальники далі?

Пізніше 20 червня на вболівальників чекають ще два поєдинки. О 20:00 за київським часом зустрінуться Нідерланди та Швеція. Одразу після них свій матч проведуть Німеччина та Кот-д'Івуар – стартовий свисток пролунає о 23:00.

У ніч проти 21 червня відбудуться ще дві зустрічі: Еквадор – Кюрасао (03:00) та Туніс – Японія (07:00).