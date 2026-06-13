Визначено найкращого гравця матчу США – Парагвай на ЧС-2026

Нападник французького Монако Фоларін Балогун був визнаний найкращим гравцем матчу першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними США та Парагваю (4:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 24-річного форварда це був дебютний поєдинок у кар'єрі на Мундіалях. У ньому він відзначився дублем, а ще один гол було скасовано через офсайд.

Балогун наразі є найкращим бомбардиром турніру. Поки жоден інший гравець не має у своєму активі більше, ніж одне взяття воріт.

Your votes are in – Folarin Balogun is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🇺🇸



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/vpQwKeu0ZC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026

Нагадаємо, що цей результат став повторенням найрозгромнішої перемоги США в історії чемпіонатів світу. Востаннє їм вдавалось тріумфувати з різницею у три голи в 1930 році.

Свій наступний матч американці проведуть 19 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Австралії.