Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначено найкращого гравця матчу США – Парагвай на ЧС-2026

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 07:35
Визначено найкращого гравця матчу США – Парагвай на ЧС-2026
Фоларін Балогун (праворуч)
Getty Images

Нападник французького Монако Фоларін Балогун був визнаний найкращим гравцем матчу першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними США та Парагваю (4:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 24-річного форварда це був дебютний поєдинок у кар'єрі на Мундіалях. У ньому він відзначився дублем, а ще один гол було скасовано через офсайд.

Балогун наразі є найкращим бомбардиром турніру. Поки жоден інший гравець не має у своєму активі більше, ніж одне взяття воріт.

Нагадаємо, що цей результат став повторенням найрозгромнішої перемоги США в історії чемпіонатів світу. Востаннє їм вдавалось тріумфувати з різницею у три голи в 1930 році.

Свій наступний матч американці проведуть 19 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Австралії.

Читайте також :
Збірна Канади вирвала нічию у Боснії і Герцеговини в своєму стартовому матчі на ЧС-2026
Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу Фоларiн Балогун

Фоларiн Балогун

Монако підписав нападника Арсенала
Арсенал відхилив пропозицію Монако щодо нападника Балогуна
Інтер може підписати форварда Арсенала Балогуна
Мілан може підписати нападника Арсенала Балогуна влітку

Останні новини