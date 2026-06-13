Визначено найкращого гравця матчу США – Парагвай на ЧС-2026
Нападник французького Монако Фоларін Балогун був визнаний найкращим гравцем матчу першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними США та Парагваю (4:1).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Для 24-річного форварда це був дебютний поєдинок у кар'єрі на Мундіалях. У ньому він відзначився дублем, а ще один гол було скасовано через офсайд.
Балогун наразі є найкращим бомбардиром турніру. Поки жоден інший гравець не має у своєму активі більше, ніж одне взяття воріт.
Нагадаємо, що цей результат став повторенням найрозгромнішої перемоги США в історії чемпіонатів світу. Востаннє їм вдавалось тріумфувати з різницею у три голи в 1930 році.
Свій наступний матч американці проведуть 19 червня о 22:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Австралії.