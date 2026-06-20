Президент ФІФА та прем'єр-міністр Канади розписались на російському прапорі під час ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 із футболу президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні розписались на прапорі Росії.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Сталось це під час поєдинку між збірними Канади та Катару. До високопосадовців підійшов чоловік у російській символіці та попросив поставити підпис на прапорі своєї країни.

Карні в цей момент спілкувався з іншими людьми й міг не побачити, що саме підписує. Водночас очільник ФІФА точно все розумів, адже дивився в очі росіянину та навіть перекинувся з ними декількома словами.

Після цього чоловік, який був на відео, розповів деталі події:

"Я з Москви. "Нульовка" – це наша компанія друзів, невеликий фанклуб збірної Росії. З 2014 року разом подорожуємо по всіх матчах збірної. Вчора були на грі Канада – Катар. Несподівано виявилося, що Інфантіно сидить зовсім поруч із нами, трохи вище. Підійшли сфотографуватися – він був абсолютно за, навіть із прапором. По-російськи з нами говорив: "Хорошо, спасибо". Охорона була, але поводилася дуже лояльно. Ми сфотографувалися, і я попросив їх із прем'єром Канади розписатися на прапорі, на якому до цього зібрав автографи всієї збірної Росії. Вони без проблем розписалися".

Зазначимо, що в тому поєдинку збірна Канади здобула розгромну перемогу з рахунком 6:0. В ньому господарям турніру підкорились два історичні рекорди.