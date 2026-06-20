США переграли Австралію та слідом за Мексикою вийшли у плейоф домашнього ЧС-2026

У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи D, у якому збірна США обіграла команду Австралії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

США з перших хвилин взяли ініціативу у свої ноги, а вже на 11-й хвилині рахунок було відкрито: Балогун після обрізки захисників промчався лівим флангом та виконав простріл у штрафний, який замкнув Берджесс, зрізавши сферу у власні ворота.

Господарі турніру не збавляли обертів і продовжували насідати на ворота суперника, який зміг відповісти лише одним ударом у площину воріт, з яким без проблем впорався Фріз.

Водночас підопічні Маурісіо Почетінно знову конвертували моменти у забитий м'яч, але вже під перерву: точно на добиванні після дальнього пострілу Деста зіграв Фрімен, подвоївши перевагу своєї команди, на що астралійці так і не знайшли відповіді.

Друга 45-хвилинка розпочалася за схожим сценарієм, США перебували більше на м'ячі, а суперник змушений був захищатися, покладаючись на контратаки. Хороший момент вже на старті тайму мав Балогун, але в останній момент під час виходу 1 на 1 з голкіпером його удар в останній момент заблокував захисник.

Як не намагалися підопічні Тоні Поповича змінити ситуацію, але у них просто нічого не клеїлося попереду, хоча і був момент від Вольпато, який з непоганої позиції пробив над поперечкою воріт після пасу від Іракунди, міг згодом забивати і Меткаф, але пробив точно по центру воріт. Зазначимо, що всі троє з'явилися у другому таймі після виходу на заміну.

Втім, врятувати бодай нічию австралійцям у підсумку не вдалося. США не без проблем під тиском супеника довели матч до перемоги, яка дозволила їм набрати 6 очок та достроково вийти у плейоф турніру. Зазначмо, що це перший старт із двох перемог на ЧС для американців з 1930 року. Востаннє вони починали Мундіаль з двох перемог ще на першому в історії чемпіонаті світу: 3:0 проти Бельгії та 3:0 проти Парагваю.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група D, 2 тур

США – Австралія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Берджесс (аг), 2:0 – 43 Фрімен

В іншому поєдинку квартету Туреччина зіграє проти Парагвая. Ця дуель запланована на 20 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

Як відомо, першим учасником 1/16 стала Мексика, яка 19 червня у другому турі групи А переграла Південну Корею.