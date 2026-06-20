Вінісіус озвучив чемпіонські амбіції, оцінюючи першу перемогу Бразилії на ЧС-2026

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився про перемогу над Гаїті (3:0) на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає UOL Esporte.

Він забив гол і віддав асист, ставши найкращим гравцем матчу. Зірка мадридського Реала залишився задоволений своїм виступом.

"Як я вже казав перед матчем проти Марокко, я тут для того, щоб зробити великі речі разом зі збірною. Коли я в хорошій формі, я можу викладатися на максимум, допомагаючи голами та результативними передачами. Це те, що я зробив сьогодні, і сподіваюся продовжувати в тому ж дусі, щоб ми змогли стати чемпіонами.

У збірній я завжди почувався як удома, але мені ніяк не вдавалося втілити це в реальний результат. Я проводив хороші поєдинки, але не забивав, і це зрештою сильно засмучувало, буквально вибивало з колії. На ЧС я приїхав максимально сфокусованим на тому, щоб викластися на повну, адже знав, що це найкращий момент продемонструвати свій футбол. У цих двох матчах мені вдалося добре себе проявити. Звісно, я повинен продовжувати прогресувати.

Дуже важливий момент для нас, ми зіграли добре та змогли забити голи. Це важливо, щоб здобути впевненість по ходу турніру. Суперник, який грає у три центральні захисники... Ми вважаємо, що могли забити більше голів, зважаючи на кількість створених нами моментів, але це був чудовий поєдинок, кожен зміг продемонструвати хорошу гру", – сказав Вінісіус.