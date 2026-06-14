Без несподіванки: Шотландія мінімально обіграла Гаїті на ЧС-2026

Збірні Гаїті та Шотландії стартували на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Це протистояння стало другим у групі С у ніч проти 14 червня. У першому поєдинку квартету Бразилія не змогла переграти Марокко та навіть була близькою до поразки – мирова 1:1.

Натомість перша половина зустрічі Гаїті – Шотландія закінчилася на користь гостей, яких вважали фаворитами перед грою. Єдиний гол на 28-й хвилині забив центральний півзахисник англійської Астон Вілли Джон Макгінн.

Попри таку перевагу шотландців, гравці Гаїті показали таку ж статистику, як у суперника в першій 45-хвилинці.

По перерві жоден із тренерів не зробив кадрових змін. У другому таймі обидві команди не подарували уболівальникам яскравий футбол. Хоча саме номінальні господарі більше завдали ударів у другій 45-хвилинці. Шотландцям вдалося зберегти мінімальну перевагу на табло, переможно стартувавши на Мундіалі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група С, 1-й тур, 14 червня

Гаїті – Шотландія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 28 Макгінн

Огляд матчу

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У наступному турі Гаїті 20 червня зіграє проти Бразилії. Початок о 03:30 (за київським часом), а Шотландія зустрінеться у цю ж ніч проти Марокко (о 01:00).

Відзначимо, що 14 червня в ігровій програмі туру заплановані ще три матчі: Австралія – Туреччина (07:00), Німеччина – Кюрасао (20:00) та Нідерланди – Японія (23:00).