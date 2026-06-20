Робитиму все можливе, щоб усі забули про цей турнір: зірка Реала – про провал своєї збірної на ЧС-2026
Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер звернувся до фанатів після поразки у другому турі чемпіонату світу‑2026 проти Парагваю (0:1).
Його слова передає Fanatik.
Турки достроково втратили шанс пробитись у плейоф. Зірковий гравець Реала перепросив за провальний результат команди та пообіцяв виправитись на наступних турнірах.
"Протягом усієї своєї кар'єри в національній збірній я робитиму все можливе, щоб усі забули про цей турнір. Ми граємо за великі клуби та мали показати це на полі. Але нам цього не вдалося, ми не впоралися. Ми пропустили гол на перших хвилинах.
Насправді можна багато чого сказати, але зараз у цьому немає жодного сенсу. Ми дуже засмучені, нам соромно. Просимо вибачення в усього нашого народу. На наступних турнірах ми зробимо все, що в наших силах. Ми виступаємо за великі клуби та повинні були довести це на полі", – сказав Гюлер.
Зазначимо, що збірна Туреччини двічі поспіль програла на Мундіалі. Вона не забила жодного м'яча у ворота суперників із величезною кількістю ударів, через що переписала декілька історичних рекордів чемпіонатів світу.
В останньому турі підопічні Вінченцо Монтелли зіграють проти національної команди США. Гра відбудеться 26 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.