Бразилія здобула першу перемогу на ЧС-2026, обігравши Гаїті

Збірна Бразилії переграла національну команду Гаїті у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

У першому таймі бразильці тричі вразили ворота суперника. На 23-й та 36-й хвилинах Матеус Кунья оформив дубль: спочатку вдало зіграв на добиванні, а згодом замкнув передачу Вінісіуса Жуніора. Уже в компенсований до першої половини час сам Вінісіус реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після закидання Лукаса Пакети, довівши рахунок до розгромного.

Зазначимо, що на 40-й хвилині травму отримав вінгер бразильців Рафінья, його замінив Раян.

Друга половина матчу минула без забитих м'ячів. Гаїтяни втратили свій найкращий шанс на 63-й хвилині, коли Алісон і Даніло винесли м'яч із лінії воріт. У відповідь бразильці влучили в поперечку зусиллями Габріела Мартінеллі, а гол Ендріка був скасований через офсайд.

Зазначимо, що це був перший матч Бразилії та Гаїті на чемпіонатах світу. Загалом команди грали між собою тричі, і всі три рази перемагала Бразилія із загальною різницею м'ячів 17:1. Остання зустріч – 7:1 на Копа Америка-2016 у США.

Гаїті стала лише четвертою збірною в історії, яка програла свої перші п'ять матчів на чемпіонатах світу. Раніше так починали Мексика, Сальвадор та Канада.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група С, 2 тур

Бразилія – Гаїті 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 23 Кунья, 2:0 – 36 Кунья, 3:0 – 45+3 Вінісіус

Ця перемога дозволила бразильцям набрати 4 очки й очолити групу С. Марокко має аналогічну кількість пунктів, проте у бразильців ліпша різниця забитих і пропущених м'ячів. Водночас гаїтяни стали першою збірною, яка втратила шанси на плейоф.

Нагадаємо, що в першому турі бразильці зіграли внічию з Марокко. Збірна Гаїті мінімально поступилась Шотландії.