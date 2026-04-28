Червона картка за прикривання рота: ФІФА та IFAB ухвалили "закон Вінісіуса"

Микола Літвінов — 28 квітня 2026, 22:49
Червона картка за прикривання рота: ФІФА та IFAB ухвалили закон Вінісіуса
Міжнародна рада футболу (IFAB) та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалили запровадження так званого "закону Вінісіуса", який забороняє гравцеві прикривати рота, коли він щось розповідає суперникові.

Ініціатором цього правила став президент ФІФА Джанні Інфантіно. Мета закону – уникнути ситуацій, подібних до конфлікту між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором.

Тоді аргентинського гравця дискваліфікували на шість матчів за гомофобні образи, проте факт расизму, про який заявляв Вінісіус, довести не вдалося саме через те, що опонент прикрив рота рукою. Тепер за подібні дії під час звернення до суперника футболіст отримуватиме пряму червону картку.

Конфлікт між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором стався під час матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (0:1 на користь "вершкових"). Аргентинський гравець відкидав усі звинувачення у расизмі та скаржився, що його дискваліфікували без доказів за використання слів, які на його батьківщині є звичайною лайкою.

