Найдивніший американець у футболі: як Балогун став головною зброєю США на ЧС-2026

Після тріумфального дублю у ворота Парагваю (4:1) ім'я Фоларіна Балогуна на вустах у США.

Їй-богу, дивнішого "американця" годі й уявити.

Вихованець школи лондонського Арсеналу, за який забив перший гол у професійній кар'єрі в грудні 2020-го у ворота Дандолка в ЛЄ. Головний бомбардир Монако та один з найрезультативніших нападників французької Ліги 1, де забив 13 голів у минулому сезоні. Що взагалі пов'язує Балогуна зі США?

"Я не знаю, звідки взялася історія, що до двох років він жив у Брукліні", – розповідає його мама Флоренс. "Насправді я народила його в липні, а вже в серпні ми повернулися до Лондона. Тобто, не минуло й двох місяців".

Folarin Balogun menjadi bintang Amerika Serikat di babak pertama laga melawan Paraguay dengan mencetak dua gol. 🇺🇸



Lahir di New York, dibesarkan di Inggris, memiliki keturunan Nigeria, merupakan produk akademi Arsenal, dan pernah membela tim nasional kelompok umur Inggris. Tiga… pic.twitter.com/yhuEl6Wpoa — FaktaBola (@FaktaSepakbola) June 13, 2026

Взагалі-то вони з нігерійських емігрантів.

Матір Балогуна була на 7-му місяці вагітності, коли прибула до Нью-Йорка, як вона каже, "у відпустку". А може й просто хотіла сину американське громадянство – це доволі часта історія, в якій ніхто не зізнається.

"У мене був такий величезний живіт. В літак мене не взяли, тож довелося змиритися, що народжу я в Нью-Йорку. Ми жили в двокімнатній квартирі моєї родички. Я не вірю, що це сталося випадково. Я думаю, те, що я поїхала до Америки, а він народився там, щось означало. Так що навіть коли я він ще не грав за жодну збірну, я вже знала, що він гратиме за США".

Ну, а вже коли у 2023-му ця історія стала відомою, то додалися сотні листів й тисячі повідомлень Фоларіну зі США – мовляв, приїжджай, ти нам потрібен.

"Янкі" переживали важкі часи. Лендона Донована й Клінта Демпсі давно не було, а Крістіан Пулісік так і не виріс в повноцінну зірку. Їм потрібен був новий лідер нападу – це значно ширша роль, ніж міг запропонувати Гарет Саутгейт у перенасиченій талантами збірній Англії. І ось на це клюнув Балогун.

"Мама твердо вірить, що треба йти за своїм серцем. Для неї всі ті листи були дуже зворушливі. Я це поки мало розумію. Та й справа була не в них. Просто я для себе вирішив, що так мені буде найкраще".

І не прогадав, еге ж?

Після приходу Балогуна США двічі поспіль виграли Лігу націй КОНКАКАФ (2023, 2024), а тепер-от прекрасно стартували на домашньому ЧС. У Балогуна вже 11 голів в 28 матчах за "Янкі".

"Коли я бачу, що він відкривається, я знаю, що він заб'є. Додати нічого. Цей хлопець смертельно небезпечний перед воротами. Нам страшенно пощастило, що він у нас є", – каже Пулісік, і під його словами підпишеться вся Америка.

THE FIRST MULTI-GOAL WORLD CUP GAME BY A USMNT PLAYER SINCE 1930 🤩



Have a night, Folarin Balogun 🔥 pic.twitter.com/0UfkfYVwt0 — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 13, 2026

Нагадаємо, американці завдяки перемозі над Парагваєм повторили власний рекорд. Збірна США лише двічі перемагала на Мундіалях з різницею у три м'ячі, і обидва попередні рази це сталося на першому ЧС в історії – у 1930 році.

Раніше повідомлялося, що у матчі США проти Парагваю сталася історична подія. VAR вперше скасував жовту картку після помилкового покарання гравця.