Найдивніший американець у футболі: як Балогун став головною зброєю США на ЧС-2026
Після тріумфального дублю у ворота Парагваю (4:1) ім'я Фоларіна Балогуна на вустах у США.
Їй-богу, дивнішого "американця" годі й уявити.
Вихованець школи лондонського Арсеналу, за який забив перший гол у професійній кар'єрі в грудні 2020-го у ворота Дандолка в ЛЄ. Головний бомбардир Монако та один з найрезультативніших нападників французької Ліги 1, де забив 13 голів у минулому сезоні. Що взагалі пов'язує Балогуна зі США?
"Я не знаю, звідки взялася історія, що до двох років він жив у Брукліні", – розповідає його мама Флоренс. "Насправді я народила його в липні, а вже в серпні ми повернулися до Лондона. Тобто, не минуло й двох місяців".
Взагалі-то вони з нігерійських емігрантів.
Матір Балогуна була на 7-му місяці вагітності, коли прибула до Нью-Йорка, як вона каже, "у відпустку". А може й просто хотіла сину американське громадянство – це доволі часта історія, в якій ніхто не зізнається.
"У мене був такий величезний живіт. В літак мене не взяли, тож довелося змиритися, що народжу я в Нью-Йорку. Ми жили в двокімнатній квартирі моєї родички.
Я не вірю, що це сталося випадково. Я думаю, те, що я поїхала до Америки, а він народився там, щось означало. Так що навіть коли я він ще не грав за жодну збірну, я вже знала, що він гратиме за США".
Ну, а вже коли у 2023-му ця історія стала відомою, то додалися сотні листів й тисячі повідомлень Фоларіну зі США – мовляв, приїжджай, ти нам потрібен.
"Янкі" переживали важкі часи. Лендона Донована й Клінта Демпсі давно не було, а Крістіан Пулісік так і не виріс в повноцінну зірку. Їм потрібен був новий лідер нападу – це значно ширша роль, ніж міг запропонувати Гарет Саутгейт у перенасиченій талантами збірній Англії. І ось на це клюнув Балогун.
"Мама твердо вірить, що треба йти за своїм серцем. Для неї всі ті листи були дуже зворушливі. Я це поки мало розумію. Та й справа була не в них. Просто я для себе вирішив, що так мені буде найкраще".
І не прогадав, еге ж?
Після приходу Балогуна США двічі поспіль виграли Лігу націй КОНКАКАФ (2023, 2024), а тепер-от прекрасно стартували на домашньому ЧС. У Балогуна вже 11 голів в 28 матчах за "Янкі".
"Коли я бачу, що він відкривається, я знаю, що він заб'є. Додати нічого. Цей хлопець смертельно небезпечний перед воротами. Нам страшенно пощастило, що він у нас є", – каже Пулісік, і під його словами підпишеться вся Америка.
Нагадаємо, американці завдяки перемозі над Парагваєм повторили власний рекорд. Збірна США лише двічі перемагала на Мундіалях з різницею у три м'ячі, і обидва попередні рази це сталося на першому ЧС в історії – у 1930 році.
Раніше повідомлялося, що у матчі США проти Парагваю сталася історична подія. VAR вперше скасував жовту картку після помилкового покарання гравця.