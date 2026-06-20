Нідерланди – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У суботу, 20 червня, відбудеться матч другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Нідерландів і Швеції.

Гру на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Нідерланди – Швеція безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Роналда Кумана, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,70. Нічия – 4,25. Виграш скандинавів – 4,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Нагадаємо, що в першому турі збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією, а шведи – розгромили Туніс.