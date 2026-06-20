Таке трапляється раз на 50 років: Монтелла відреагував на виліт Туреччини з ЧС-2026

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла висловився про достроковий виліт своєї команди з чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sporx.

Італійський наставник був дуже розчарований. Він заявив, що команда демонструвала хороший футбол, але їй дуже не щастило у двох стартових матчах турніру.

"Мені дуже, дуже шкода. Від нашої країни були великі очікування. Наші власні очікування також були високими. Мені дуже шкода й від імені Турецької футбольної федерації – я знаю, наскільки наполегливо там працюють. Я знаю, як важко працюють футболісти. Я у футболі вже 35 років. Зазвичай таке трапляється раз на 50 років, але з нами це сталося у двох матчах поспіль! У двох поєдинках було 65 ударів! І це я ще не кажу про контроль м'яча! Удача була не на нашому боці", – сказав Монтелла.

Зазначимо, що в першому турі турки програли Австралії (0:2), а у другому – Парагваю (0:1). У цих двох поєдинках вони сумарно завдали 62 удари, через що переписали декілька рекордів чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялось, що зірковий півзахисник Реала Арда Гюлер звернувся до турецького народу. Він попросив вибачення та пообіцяв виправитись.

В останньому турі підопічні Вінченцо Монтелли зіграють проти США. Гра відбудеться 26 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.