Бездоганна Мексика, дубль Вінісіуса та історичний плейоф Канади й ПАР: підсумки 15-го дня ЧС-2026

П'ятнадцятий ігровий день чемпіонату світу 2026 приніс перші вирішальні розв'язки групового етапу. Мексика завершила групу зі стовідсотковим результатом, Бразилія розгромила Шотландію завдяки дублю Вінісіуса Жуніора, Південна Африка вперше в історії вийшла до плейоф, а Швейцарія виграла битву за перше місце у квартеті В.

Результати 15-го ігрового дня на ЧС-2026

Середа, 24 червня

Четвер, 25 червня

Швейцарія виграла групу, Боснія залишила Катар без плейоф

Програму дня відкрили матчі квартету B. У центральному поєдинку Швейцарія переграла Канаду та фінішувала на першому місці.

Голи Рубіна Варгаса та Йогана Манзамбі забезпечили "червоним хрестам" комфортну перевагу, а точний удар Джонатана Девіда лише скоротив відставання. Канада зазнала першої поразки на ЧС-2026, але забезпечила істричний плейоф.

Відеоогляд матчу Швейцарія – Канада

Найкращим гравцем матчу став 20-річний Йоган Манзамбі, який побив рекорд Мемфіса Депая, ставши наймолодшим футболістом в історії, який одночасно відзначився голом і результативною передачею в одному поєдинку чемпіонату світу.

Johan Manzambi earns the Superior Player of the Match trophy. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/X6a1ARnPFM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

В іншому матчі групи Боснія і Герцеговина у вирішальній грі за третє місце перемогла Катар із рахунком 3:1. Алайбегович відкрив рахунок, після чого захисник катарців Ахмед Аль-Браке зрізав м'яч у власні ворота. Перед перервою Хасан Аль-Хайдос повернув інтригу, однак у заключній десятихвилинці Мехмич остаточно зняв питання щодо переможця.

Відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Катар

18-річний Керім Алайбегович, який відкрив рахунок фантастичним ударом здалеку, був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Крім того, він став наймолодшим футболістом, який забив на чемпіонаті світу ударом з-за меж штрафного майданчика, перевершивши рекорд Кіліана Мбаппе.

Your Superior Player of the Match is Kerim Alajbegovic. 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TulBYpxJ3G — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Таким чином, із групи В до 1/16 фіналу вийшли Швейцарія, Канада, а також Боснія і Герцеговина, яка забезпечила собі путівку до плейоф завдяки високому рейтингу серед команд, що посядуть треті місця. Натомість Катар вдруге поспіль залишає Мундіаль після групового раунду.

Дубль Вінісіуса вивів Бразилію до плейоф, Марокко дотиснуло Гаїті у гольовій перестрілці

Центральним матчем групи C стало протистояння Бразилії та Шотландії.

Інтрига фактично зникла ще до перерви, коли Вінісіус Жуніор оформив дубль. У другому таймі Матеус Кунья довів рахунок до розгромного.

Вінісіус Жуніор і Неймар Getty Images

На 76-й хвилині зустрічі на поле вийшов Неймар, який замінив автора другого гола Матеуса Кунью. 34-річний форвард став четвертим бразильцем в історії, який зіграв на чотирьох чемпіонатах світу.

Відеоогляд матчу Шотландія – Бразилія

Вінісіус втретє на ЧС-2026 був визнаний найкращим гравцем матчу та піднявся на друге місце у гонці бомбардирів.

Не менш видовищним вийшов поєдинок Марокко та Гаїті. "Атлаські леви" двічі відігравалися після пропущених м'ячів і лише наприкінці зустрічі дотиснули суперника завдяки голам Соф'яна Рахімі та Яссіна.

Відеоогляд матчу Марокко – Гаїті

Попри поразку, гаїтяни забили свій перший гол на чемпіонатах світу з 1974 року.

Найкращим гравцем матчу став Ашраф Хакімі, який записав на свій рахунок гол і результативну передачу.

The fans have spoken – Achraf Hakimi is your Superior Player of the Match! #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/NbLVvCiFlS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

За підсумками групи C до плейоф вийшли Бразилія та Марокко. Шотландія очікує на підсумки інших груп, а Гаїті завершує виступи на турнірі.

Мексика бездоганно пройшла групу, ПАР переписала історію

У групі A збірна Мексики не залишила шансів Чехії, забивши три м'ячі після перерви.

Співгосподарі ЧС-2026 збірна Мексики розгромила Чехію та здобула третю перемогу на груповому етапі. Усі голи в матчі були забиті після перерви. Влучні удари Матео Чавеса, Хуліана Кіньйонеса та Фільгадо забезпечили мексиканцям переконливу перемогу.

Відеоогляд матчу Чехія – Мексика

Найкращим гравцем матчу став Матео Чавес. 22-річний півзахисник нідерландського АЗ відкрив рахунок у зустрічі та поклав початок розгрому чехів.

Your votes are in – Mateo Chávez is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/mkfJm7UEQy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Мексиканці завершили груповий етап із трьома перемогами, не пропустивши жодного м'яча. Востаннє подібне досягнення підкорялося Уругваю на чемпіонаті світу-2018.

Ще одну історичну сторінку написала збірна Південної Африки. Завдяки голу Тапело Масеко "Бафана Бафана" мінімально переграли Південну Корею та вперше в історії пробилися до плейоф чемпіонату світу.

Відеоогляд матчу ПАР – Південна Корея

Автор переможного м'яча Тапело Масеко був визнаний найкращим гравцем матчу.

Мексика зі стовідсотковим результатом вийшла до 1/16 фіналу. ПАР завдяки перемозі над Південною Кореєю забезпечила історичну участь у плейоф. "Азіатським тиграм" залишається сподіватися на вихід як одній із найкращих команд, що посядуть треті місця, тоді як Чехія завершила виступи на груповому етапі.

Перша пара плейоф уже відома

Першими учасниками 1/16 фіналу, які визначили свого суперника, стали Канада та Південна Африка.

Поєдинок відбудеться 28 червня на стадіоні "Соу-Фай" в Інглвуді. Для обох команд це буде дебютний матч у плейоф чемпіонату світу.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

За підсумками 15-го ігрового дня Ліонель Мессі продовжує одноосібно очолювати список найкращих бомбардирів турніру.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 5 голів (2 матчі)

2. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (3 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 4 голи (2 матчі)

4. Кіліан Мбаппе (Франція) – 4 голи (2 матчі)

5. Деніз Ундав (Німеччина) – 3 голи (2 матчі)

6. Йоган Манзамбі (Швейцарія) – 3 голи (3 матчі)

7. Матеус Кунья (Бразилія) – 3 голи (3 матчі)

8. Джонатан Девід (Канада) – 3 голи (3 матчі)

9. Ісмаель Саїбарі (Марокко) – 3 голи (3 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

26 червня на чемпіонаті світу відбудуться заключні матчі груп D, E та F.

О 23:00 за київським часом Еквадор зіграє з Німеччиною, а Кюрасао зустрінеться з Кот-д'Івуаром.

У ніч на 27 червня відбудуться ще чотири поєдинки: Японія – Швеція (02:00), Туніс – Нідерланди (02:00), Парагвай – Австралія (05:00) та Туреччина – США (05:00).