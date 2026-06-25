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Рекордсмен Мундіалю став найкращим гравцем матчу Боснія і Герцеговина – Катар

Софія Кулай — 25 червня 2026, 01:14
Рекордсмен Мундіалю став найкращим гравцем матчу Боснія і Герцеговина – Катар
Керім Алайбегович
Getty Images

Лівий вінгер збірної Боснії та Герцеговини Керім Алайбегович став найкращим гравцем матчу проти Катару в рамках третього туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

18-річний нападник відзначився першим голом у матчі, став наймолодшим гравцем чемпіонату світу з 1966 року, який забив гол з-за меж штрафного майданчика.

Молодий боснійець побив рекорд, який раніше належав зірці збірної Франції Кіліану Мбаппе. Він забив аналогічний гол на чемпіонаті світу 2018 року, на якому "Ле Бльо" здобули перемогу, у віці 19 років і 208 днів.

Зазначимо, що Алайбегович відіграв 82 хвилини та допоміг своїй національній збірній здобути перемогу з рахунком 3:1. Боснійці завдяки цій перемозі набрали вже 4 очки й посіли третє місце в групі В. Катар завершив виступ на поточному чемпіонаті світу.

Додамо, що вінгер Зальцбурга провів свій 13-й матч за збірну (2 голи та 4 гольові передачі).

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