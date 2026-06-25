Стопами легенд. Вінісіус – п’ятий бразилець, який забив у кожному з 3 матчів команди на груповому етапі ЧС

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор став п'ятим гравцем у історії збірної Бразилії, якому вдалося забити гол у кожному з трьох матчів команди на груповому етапі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Бразилія у третьому турі ЧС-2026 обіграла Шотландію 3:0, Вінісіус Жуніор оформив у цьому матчі дубль. Вінгер Реала забивав і у перших двох турах у ворота Марокко та Гаїті.

До Вінісіуса забити в кожному матчі на груповому етапі вдавалося лише чотирьом легендам збірної Бразилії: Жаїрзіньо в 1970 році, Ромаріо в 1994 році, а також Роналдо та Рівалдо на ЧС-2002. Варто зазначити, що і у 1970, і в 1994, і в 2002 роках у підсумку Бразилія вигравала чемпіонат світу.

Нагадаємо, аналогічне досягнення підкорилося форварду збірної Марокко Ісмаелю Сайбарі. Він став першим африканцем у історії, який забив у всіх трьох матчах групового етапу ЧС.