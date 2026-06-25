Манзамбі побив рекорд Депая та став найкращим гравцем матчу з Канадою на ЧС-2026

Центрального нападника збірної Швейцарії Йогана Манзамбі визнали найкращим гравцем матчу третього туру групового етапу проти Канади. Також 20-річний форвард побив унікальний віковий рекорд, який раніше належав нідерландському футболістові Мемфісу Депаю.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Спершу Манзамбі віддав асист на Рубена Варгаса, який завдяки йому зумів відкрити рахунок. А після цього молодий форвард сам відзначився забитим м'ячем, низом перегравши голкіпера після передачі Бреля Емболо.

Для 20-річного швейцарця цей гол став шостим за 15 матчів, які він провів за національну збірну протягом всієї своєї кар'єри.

Також, за даними статистичного порталу Squawka, Манзамбі став наймолодшим футболістом в історії, який відзначився результативною передачею та взяттям воріт у матчі світової першості, тим самим побивши рекорд 2014-го року нападника збірної Нідерландів Мемфіса Депая.

Нагадаємо, що Швейцарія здолала Канаду із рахунком 2:1 у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року та вийшла до 1/16 фіналу турніру. А Катар вилетів з ЧС-2026 після поразки від Боснії й Герцеговини (1:3).