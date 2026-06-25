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Неймар уперше з 2023 року вийшов на поле у складі збірної Бразилії

Софія Кулай — 25 червня 2026, 02:54
Неймар уперше з 2023 року вийшов на поле у складі збірної Бразилії
Неймар
Getty Images

Атакувальний півзахисник Сантоса Неймар вийшов на поле у матчі Шотландія – Бразилія у межах третього туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Головний тренер "селесао" Карло Анчелотті випустив 34-річного футболіста на 76-й хвилині гри, знявши із гри форварда Манчестер Юнайтед Матеуса Кунью.

Неймар вийшов у матчі Шотландія – Бразилія
Неймар вийшов у матчі Шотландія – Бразилія
Скриншот із відео

Неймар вперше зіграв за національну команду з 18 жовтня 2023 року (відіграв один тайм проти Уругваю 0:2 у кваліфікації до ЧС). Після майже 3-річної перерви зірковий гравець знову приміряв футболку збірної Бразилії.

Нагадаємо, що Неймар, який назвав омріяний фінал турніру, пропустив перші два матчі поточного Мундіалю через травму. Загалом у футболці збірної Бразилії зірковий гравець вже провів 129 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами.

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