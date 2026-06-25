Збірна Гаїті забила свій перший гол на ЧС за останні 52 роки

У ніч проти 25 червня збірна Гаїті грає проти Марокко у межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Вже на 10-й хвилині зустрічі рахунок у матчі було відкрито. Сенсаційно першими це зробили скромні гості, які забили свій перший м'яч на поточному Мундіалі.

Голкіпера марокканців засмутив Ленні Жозеф. Нападник угорського Ференцвароша став автором першого м'яча Гаїті на ЧС із 1974 року. Саме тоді ця національна команда вперше грала на рівні Мундіалю.

На тому дебютному чемпіонаті світу Гаїті зазнало трьох поразок та забило при цьому лише два м'ячі.

Однак згодом ФІФА переписала цей м'яч на автогол голкіпера Марокко Буну.

Нагадаємо, що команда Себастьяна Міньє програла у двох попередніх іграх ЧС-2026 (Шотландії 0:1 та Бразилії 0:3), опинившись на останньому четвертому місці квартету С.

Раніше Швейцарія обіграла Канаду, а Боснія і Герцеговина була сильнішою за Катар.