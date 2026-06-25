Неймар повторив рекорд Пеле після дебюту на ЧС-2026

У четвер, 25 червня, зірковому Неймару підкорилось елітне досягнення.

Він увійшов до переліку бразильців, які зіграли на чотирьох чемпіонатах світу. Більше Мундіалів у своєму активі не мав жоден гравець "селесао" в історії.

До нього це робили Пеле, Кафу та Джалма Сантос. Ще декілька футболістів також потрапляли до заявки на чотири світові першості, але бодай в одному з турнірів вони не виходили на поле.

Зазначимо, що Неймар дебютував на ЧС-2026 у матчі проти Шотландії. 34-річний бразилець замінив на 76-й хвилині Матеуса Кунью та допоміг своїй збірній здобути перемогу з рахунку 3:0.

Загалом для Неймара це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Він є найкращим бомбардиром та асистентом національної команди Бразилії (79 голів і 59 результативних передач).