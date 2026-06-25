Зараз ми граємо як команда: Анчелотті – про вихід Бразилії у плейоф ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті відзначив командну гру своїх підопічних на поточному чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає Globo.

Попри вихід у плейоф турніру, італійський спеціаліст знайшов момент, який потрібно покращити його команді.

Зараз ми граємо як команда, це наша мета. Ми не ідеальні, нам є що покращувати. Ми можемо діяти трохи швидше, коли контролюємо м'яч. Я радий, тому що команда стала значно кращою. Зараз ми міцні. У плейоф дуже важливо бути міцними. У нас міцна команда. У порівнянні з першою грою у нас стало менше помилок, більше ритму, більше ефективності в атаці", – заявив наставник "селесао".

Бразилія 25 червня обіграла Шотландію 3:0 та із першого місця групи С вийшла до плейоф ЧС-2026. У груповому раунді команда Анчелотті також випередила Марокко та Гаїті. Додамо, що у грі проти шотландців уперше із 2023 року за збірну Бразилії зіграв Неймар.

Раніше капітан "селесао" Маркіньйос прокоментував перемогу над Шотландією та продовження боротьби команди на турнірі.