Обіцяв це Анчелотті: Вінісіус Жуніор – про вихід Бразилії у плейоф ЧС-2026

Лідер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився про перемогу над Шотландією (3:0) у третьому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає ESPN.

У цій грі футболіст Реала оформив дубль, допомігши команді пробитись у плейоф із першого місця. Він був щасливий після поєдинку та зізнався, що виконав обіцянку, яку дав головному тренеру.

"Мене не хвилює особиста статистика, а хвилює те, чи роблю я все можливе, щоб допомогти збірній. Але я задоволений своїми голами. Забив навіть головою – обіцяв це Анчелотті. А він сказав, що це практично неможливо та що за це він зробить мені подарунок. Що ж, почекаємо. Найважливіше – це перемоги, поліпшення нашої гри. Йдеться про те, щоб продовжувати ще більше вдосконалюватися для досягнення наступної мети, тому що далі плейоф", – сказав Вінісіус.

Зазначимо, що на груповому етапі Вінісіус Жуніор зробив п'ять результативних дій. Він забив чотири голи та віддав один асист.

У поєдинку проти шотландців на ЧС-2026 також дебютував Неймар. У цій грі він повторив рекорд Пеле та ще двох легенд збірної Бразилії.