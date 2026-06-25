Має таку ж пристрасть, як і молодий хлопець: Анчелотті – про дебют Неймара на ЧС-2026

Карло Анчелотті висловився про дебют Неймара на чемпіонаті світу-2026 після двох пропущених ігор через травму.

Його слова передає Globo Esporte.

Зірка Сантоса вийшов на заміну в поєдинку проти Шотландії, в якому "селесао" здобули перемогу з рахунком 3:0. Цей результат дозволив їм кваліфікуватись у плейоф із першого місця.

Італійський фахівець залишився задоволений виступом 34-річного футболіста, який зіграв за збірну Бразилії вперше за майже 1000 днів.

"Неймар мав можливість грати, бо заслуговував на це, він працював і тренувався з великим професіоналізмом, щоб відновитися. Неймар, завдяки своїм якостям, може допомогти команді на цьому чемпіонаті світу. Він добре зіграв у ті кілька хвилин, що провів на полі. Йому не потрібна мотивація для гри, жодному гравцеві вона не потрібна, щоб грати в бразильській футболці, і те саме стосується Неймара. Йому 34 роки, і він має таку ж пристрасть, як і молодий хлопець, щоб грати за Бразилію", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що цей чемпіонат світу став четвертим, на якому зіграв Неймар. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

Загалом для нього це був 129-й поєдинок у кар'єрі за "селесао". Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом своєї національної команди (79 голів і 59 результативних передач).