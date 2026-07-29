Старі проблеми Чорноморця та амбіції Григорчука: чи уникнуть "моряки" боротьби за виживання в УПЛ

Одеський Чорноморець залишається одним із найвідоміших і найтитулованіших клубів України. Саме тому повернення "моряків" до Прем'єр-ліги багато вболівальників зустріли з оптимізмом.

Втім, останніми роками одесити змушені боротися не за єврокубки, а за виживання. Надії на зміну ситуації пов'язують із поверненням Романа Григорчука – тренера, з яким написалися найуспішніші сторінки новітньої історії клубу.

"Чемпіон" розповідає, з яким багажем Чорноморець повертається в еліту, хто визначатиме гру команди Романа Григорчука та на що можуть претендувати одесити в новому сезоні.

Повернення з першої спроби

Виліт із Прем'єр-ліги став серйозним ударом для клубу, однак затримуватися в Першій лізі Чорноморець не планував. Попри невдачу, керівництво не стало кардинально змінювати курс і залишило на посаді Олександра Кучера.

Наставник зберіг у складі досвідченого Ярослава Ракицького, а також запросив Євгена Хачеріді. Так у центрі оборони сформувався дует колишніх гравців збірної України.

На старті чемпіонату в Першій лізі "моряки" не зазнали жодної поразки у 9 матчах та впевнено очолювали турнірну таблицю. Проте затримки з виплатами зарплати та травми провідних футболістів далися взнаки.

Перед зимовою перервою Чорноморець розгубив перевагу, зазнавши двох поразок та зігравши чотири нічиї у 9 наступних поєдинках. У підсумку команда опустилася на третє місце.

ФК Чорноморець

Під час перерви в чемпіонаті відбулися зміни на тренерському містку. Команду очолив Роман Григорчук, змінивши на посаді Олександра Кучера. "Моряків" залишила низка ветеранів, зокрема Ракицький оголосив про завершення кар'єри. Його гарматні удари ще довго згадуватимуть одеські вболівальники.

Ярослав Ракицький ФК Чорноморець

Навесні оновлена команда зуміла вибороти срібні нагороди, здобувши пряму путівку до УПЛ. Роман Григорчук вдруге у своїй кар'єрі повернув Чорноморець до еліти вітчизняного футболу.

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Третя каденція Григорчука

Чутки про можливе повернення Григорчука в Одесу з'явилися наприкінці 2025 року. Керівництву клубу вдалося вмовити 61-річного тренера втретє очолити Чорноморець.

Роман Григорчук належить до тих тренерів, які завжди ставлять перед командами максимальні завдання. У 2024 році він покинув Одесу саме через це.

Клуб не мав можливості підписати якісних футболістів, з якими можна було б боротися за вихід в єврокубки. Латання кадрових "дірок" вільними агентами не відповідало баченню Григорчука, через що він вирішив не продовжувати співпрацю.

Роман Григорчук ФК Чорноморець

Що змінилося за ці два роки? Адже офіційні бенефіціари клубу залишилися тими самими – Борис Кауфман та Олександр Грановський. За словами Григорчука, керівництво запевнило його, що команда отримає необхідне підсилення, а фінансові проблеми поступово вдасться розв'язати. Навіть трансферний бан не став для тренера перепоною.

Втім, із першим завданням – поверненням в УПЛ – Григорчук впевнено впорався. Тож тепер настав час зробити наступний якісний крок – закріпитися в еліті.

Григорчук давно зарекомендував себе як вимогливий наставник. Його інтенсивні тренування та жорстка дисципліна дають результат, однак не всі футболісти здатні витримати такий підхід. Від того, наскільки швидко новачки команди адаптуються до вимог Романа Григорчука, багато в чому залежатиме виступ Чорноморця в новому сезоні.

Роман Григорчук ФК Чорноморець

Трансферний бан не завадив підсиленню

Перед стартом нового сезону Чорноморець провів чергове перезавантаження складу. Влітку "моряки" попрощалися з 12 футболістами. Клуб відпустив вікових гравців, орендованих та тих, хто не мав достатньої ігрової практики.

Наразі одесити оформили чотири підписання. Повернувся в команду Даниїл Алефіренко, який саме у складі Чорноморця провів найрезультативніший відрізок кар'єри – 8 голів у 14 матчах сезону-2022/23.

Центр півзахисту повинен підсилити досвідчений Дмитро Кльоц з Вереса. Ще один новачок приєднався до команди з Полісся – захисник молодіжної збірної України Сергій Корнійчук відтепер виступатиме на повноцінній основі.

Даниїл Алефіренко ФК Чорноморець

Крім того, Чорноморець взяв ще одного голкіпера – Назара Байду із запорізького Металурга, де свого часу працював Григорчук.

До завершення літнього трансферного вікна Чорноморець планує підсилити склад, зокрема завдяки орендованим футболістам. За даними Transfermarkt, цього літа клуб уже витратив на трансфери 450 тисяч євро. Із них 300 тисяч – за Алефіренка, ще 150 – за Корнійчука.

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Хто поведе Чорноморець за собою

У Першій лізі основним голкіпером одеситів був нігерієць Кінгслі Аніагбосо. Зірковий Максим Коваль, який взимку 2026 року повернувся в Україну, відіграв лише два матчі.

Воротар Чорноморця Аніагбосу в боротьбі за м'яч ФК Чорноморець

Серед захисників найбільшу кількість матчів відіграв Мозес Жаржу. У Григорчука гамбієць складав пару центрбеків разом з орендованим із Полісся Денисом Гришкевичем.

Наразі захисна ланка виглядає недокомплектованою, хоча в обороні можуть зіграти номінальні півзахисники Василь Курко і Владислав Клименко.

Мозес Жаржу ФК Чорноморець

У півзахисті великі надії покладалися на Віталія Фарасєєнка, який на момент підписання був найрезультативнішим гравцем Першої ліги. Проте 23-річний хавбек не зміг стати повноцінним гравцем основи, записавши на свій рахунок у другій частині сезону один гол та три асисти.

Віталій Фарасєєнко ФК Чорноморець

Схожа ситуація й з Артуром Авагімяном, який переважно виходив на заміни.

Одним із лідерів Чорноморця у Першій лізі був орендований у Динамо Владислав Герич. Клуб працює над тим, щоб зберегти вінгера ще на один сезон. Минулого чемпіонату він став найкращим бомбардиром команди та її найрезультативнішим гравцем (8 голів і 2 асисти).

Владислав Герич ФК Чорноморець

Крім того, команда потребує бомбардира. Наразі у розпорядженні Григорчука лише два номінальні форварди – Андрій Хома і Кирило Попов, які сумарно забили 5 голів на рівні Першої ліги. В УПЛ їм забити буде ще важче.

Очевидно, що нинішній склад ще потребує підсилення. Насамперед – у центрі оборони та лінії атаки. Загалом до завершення трансферного вікна Чорноморцю бажано підписати ще п'ять-шість футболістів, здатних одразу посилити основний склад.

Кирило Попов ФК Чорноморець

На що може претендувати Чорноморець?

Попри статус одного з найтитулованіших клубів України, нинішній Чорноморець навряд чи зможе боротися за єврокубки.

Першочерговим завданням стане збереження місця в УПЛ без участі в перехідних матчах. Головний козир одеситів – тренерський досвід Романа Григорчука. Схожа ситуація у нього була у першому сезоні після початку війни. Тоді команда фактично комплектувалася вільними агентами по ходу чемпіонату та все ж змогла посісти 10 місце.

Багато залежатиме від того, чи вдасться клубу остаточно розв'язати фінансові питання та підписати якісних футболістів.

Наразі Чорноморець входить до групи команд, які, найімовірніше, вестимуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ.

ФК Чорноморець

Візитівка Чорноморця