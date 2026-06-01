Чорноморець повернувся до УПЛ після річної перерви

Одеський Чорноморець здобув другу путівку до Української Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2025/26 у Першій лізі.

В останньому турі команда Романа Григорчука зустрічалася з харківським Металістом. "Моряків" у цьому поєдинку влаштовувала лише перемога, адже у паралельному матчі конкурент за путівку до УПЛ Лівий Берег на виїзді здолав Інгулець (3:1).

У напруженому матчі мінімальну перемогу здобули одесити. Вирішальний гол на 62-й хвилині забив орендований у Динамо форвард Владислав Герич, який реалізував пенальті.

У підсумку Чорноморець набрав 65 очок у 30 турах та посів друге місце в турнірній таблиці Першої ліги. "Моряки" повертаються до УПЛ після річної відсутності. Лівий Берег та Агробізнес, які посіли третє та четверте місця, гратимуть перехідні матчі з представниками УПЛ.

Раніше вихід до Української Прем'єр-ліги гарантувала Буковина, яка стала чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26.