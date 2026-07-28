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Чорноморець підпише 20-річного вінгера Динамо

Олександр Булава — 28 липня 2026, 22:17
Чорноморець підпише 20-річного вінгера Динамо
Владислав Герич
Динамо

Вінгер київського Динамо Владислав Герич близький до повернення в Чорноморець на правах оренди.

За інформацією ТаТоТаке, 20-річний футболіст уже тренується з одеською командою та провів перше заняття після міжсезонних зборів у складі молодіжної команди Динамо під керівництвом Ігоря Костюка.

Повідомляється, що клуби досягли домовленості, за якою Герич проведе в Одесі щонайменше першу частину сезону-2026/27. Якщо не виникне непередбачуваних обставин, оренда триватиме до завершення кампанії.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Герич провів за Чорноморець 23 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти.

Крім того, Чорноморець продовжує працювати над орендою ще двох футболістів Полісся – центрального захисника Жоау Віале та опорного півзахисника Борела Томандзото. Остаточне рішення щодо їхнього майбутнього житомирський клуб ухвалить після матчу-відповіді проти Копенгагена у єврокубках.

Напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.

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