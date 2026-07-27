Епіцентр пояснив відмову від участі в чемпіонаті U-19
Епіцентр пояснив рішення не заявляти команду для участі в Національній лізі U-19 у сезоні 2026/27.
Коментар клубу передає "Український футбол".
Окрім Епіцентра, виставляти юнацькі команди також вирішили відмовитися Зоря, Кривбас і Кудрівка.
"Рішення не заявляти команду U-19 на сезон-2026/27 пов'язане насамперед із поточними пріоритетами розвитку клубу. Зараз ми активно інвестуємо у створення якісної футбольної інфраструктури та системи підготовки молодих футболістів. На сьогодні в структурі клубу вже функціонують команди U-17, U-16, U-15, U-14 та U-10. Загалом тренуються та змагаються понад 170 дітей, юнаків та дорослих спортсменів – від наймолодшої категорії U-10 до професійної команди.
Паралельно триває покращення футбольних полів, ремонт гуртожитку для вихованців, а також розвиток іншої клубної інфраструктури, які мають забезпечити стабільний фундамент для роботи академії в довгостроковій перспективі. Напередодні нового сезону окрему увагу ми приділили формуванню команди U-21, яка є важливим етапом підготовки футболістів до переходу в основний склад", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке рішення може бути зміненим у майбутньому.
"Водночас це рішення не означає відмову від команди U-19 у найближчій перспективі. Після завершення нинішнього етапу розвитку інфраструктури та реалізації пріоритетних проєктів ФК Епіцентр планує повернутися до питання створення команди U-19. Ми хочемо, щоб вона була сформована вже на якісній організаційній та матеріально-технічній базі й стала повноцінною ланкою системи підготовки футболістів", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, у сезоні-2026/27 повертається чемпіонат U-21, участь у якому стане обов'язковою для всіх 16 клубів Прем'єр-ліги. Раніше представники еліти мали в обов'язковому порядку заявляти команду U-19, однак після змін у регламенті ця вимога втратила чинність.