Налаштовані на посилення перед УПЛ: Григорчук прояснив ситуацію з трансферним баном Чорноморця

Сергій Шаховець — 1 червня 2026, 17:36
Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук висловився стосовно трансферного бану, який клуб отримав від ФІФА.

Про це 61-річний фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

За словами Григорчука, керівництво клубу пообіцяло вирішити усі питання із забороною трансферів у літнє міжсезоння. "Моряки" сподіваються якісно підсилитися перед початком чемпіонату УПЛ.

"Немає сумнівів, що всі питання будуть вирішені. Є підстави вірити у краще.

У багатьох гравців завершуються контракти. І протягом 7-10 днів ми скажемо, хто залишається, а з ким не будемо продовжувати контракти. Керівництво налаштоване на посилення команди перед УПЛ", – заявив Григорчук.

Нагадаємо, що Чорноморець в останньому турі Першої ліги переміг харківський Металіст та здобув пряму путівку до УПЛ. У 30 зіграних матчах першості одесити набрали 65 очок та здобули срібні нагороди.

