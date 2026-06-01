Налаштовані на посилення перед УПЛ: Григорчук прояснив ситуацію з трансферним баном Чорноморця

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук висловився стосовно трансферного бану, який клуб отримав від ФІФА.

Про це 61-річний фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

За словами Григорчука, керівництво клубу пообіцяло вирішити усі питання із забороною трансферів у літнє міжсезоння. "Моряки" сподіваються якісно підсилитися перед початком чемпіонату УПЛ.

"Немає сумнівів, що всі питання будуть вирішені. Є підстави вірити у краще.

У багатьох гравців завершуються контракти. І протягом 7-10 днів ми скажемо, хто залишається, а з ким не будемо продовжувати контракти. Керівництво налаштоване на посилення команди перед УПЛ", – заявив Григорчук.