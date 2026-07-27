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Потрібно підтверджувати статус чемпіона: Бондар – про готовність Шахтаря до сезону

Олександр Булава — 27 липня 2026, 16:52
Потрібно підтверджувати статус чемпіона: Бондар – про готовність Шахтаря до сезону
Валерій Бондар
Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився враженнями від контрольного матчу проти турецького Бурсаспора, а також оцінив готовність "гірників" до старту нового сезону.

Його слова передає пресслужба клубу.

Напередодні "гірники" зіграли внічию з турецьким Бурсаспором (0:0) у товариському матчі, на якому було присутньо понад 40 тисяч глядачів.

"Дійсно, чудова атмосфера була, атмосфера, яка завжди є на суперматчах у Туреччині, на поєдинках Ліги чемпіонів. Напевно, Містер уже хотів підготувати нас до такої шаленої підтримки з боку фанатів, коли ми виступатимемо на виїзді, тож потроху треба звикати до цього. Ми всі знаємо, як уболівають у Туреччині, тому зібрати на гру 40 тисяч уболівальників, повний стадіон – це дуже класно, ти отримуєш кайф від цього.

У Бурсаспора" гарний рівень, тому клуб, напевно, на правильному шляху. Це також можна побачити з їхніх якісних футболістів, з того, як грає команда. Тренер дійсно знає, чого вимагає, а гравці намагаються реалізовувати це на футбольному полі. Я вважаю, ми трохи більше заслуговували на перемогу, утім, сподіваюся, усі голи й перемоги перенесемо на чемпіонат України й Лігу чемпіонів", – заявив захисник.

Також Бондар підсумував літні збори донецького клубу.

"Збори пройшли добре, ми підготувалися, були непогані спаринги. У перших офіційних матчах потрібно виходити на поле та підтверджувати статус чемпіона", – розповів Бондар.

"Гірники" завершили збори без жодної поразки. Новий сезон в УПЛ донеччани розпочнуть 3 серпня. Їм протистоятиме Кудрівка.

Раніше повідомлялося, що Шахтар проводитиме номінально домашні матчі загального етапу Ліги чемпіонів у Лондоні.

Валерій Бондар Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Валерій Бондар

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