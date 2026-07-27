Потрібно підтверджувати статус чемпіона: Бондар – про готовність Шахтаря до сезону

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився враженнями від контрольного матчу проти турецького Бурсаспора, а також оцінив готовність "гірників" до старту нового сезону.

Його слова передає пресслужба клубу.

Напередодні "гірники" зіграли внічию з турецьким Бурсаспором (0:0) у товариському матчі, на якому було присутньо понад 40 тисяч глядачів.

"Дійсно, чудова атмосфера була, атмосфера, яка завжди є на суперматчах у Туреччині, на поєдинках Ліги чемпіонів. Напевно, Містер уже хотів підготувати нас до такої шаленої підтримки з боку фанатів, коли ми виступатимемо на виїзді, тож потроху треба звикати до цього. Ми всі знаємо, як уболівають у Туреччині, тому зібрати на гру 40 тисяч уболівальників, повний стадіон – це дуже класно, ти отримуєш кайф від цього.

У Бурсаспора" гарний рівень, тому клуб, напевно, на правильному шляху. Це також можна побачити з їхніх якісних футболістів, з того, як грає команда. Тренер дійсно знає, чого вимагає, а гравці намагаються реалізовувати це на футбольному полі. Я вважаю, ми трохи більше заслуговували на перемогу, утім, сподіваюся, усі голи й перемоги перенесемо на чемпіонат України й Лігу чемпіонів", – заявив захисник.