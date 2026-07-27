Ми пропонуємо лише одне: в Динамо виступили із заявою відносно ліміту на легіонерів

В Динамо висловили свою позицію стосовно можливих змін в УПЛ, які стосуються ліміту на легіонерів, наголосивши, що потрібно зберегти чинний регламент, який багато років успішно діє в українському футболі.

Відповідну заяву зробив гендиректор Динамо Дмитро Бріф, якого цитує пресслужба команди.

"Динамо не пропонує запроваджувати нові обмеження. Ми не закликаємо зменшувати кількість легіонерів і не виступаємо проти іноземних футболістів. Ми пропонуємо лише одне – зберегти чинний регламент, який багато років успішно діє в українському футболі Сьогодні клуб має право одночасно використовувати на полі сімох легіонерів. Тобто більшість футболістів стартового складу можуть бути іноземцями. Тому будь-які твердження про закритий чемпіонат або дискримінацію легіонерів просто не відповідають дійсності", – зазначив він.

Бріф наголосив, що саме за цими правилами українські клуби виступали в єврокубках, здійснювали трансфери, розвивали академії та виховували покоління футболістів, які сьогодні успішно грають у найсильніших національних лігах.

"На мою думку, саме зараз найменше підстав для того, щоб змінювати футбольний закон. Повномасштабна війна поставила український футбол у безпрецедентні умови. Тисячі українських дітей змушені були залишити країну. FIFA справедливо дозволила їм продовжити футбольний розвиток у клубах інших держав. Однак це створило й серйозний виклик, адже значна кількість найталановитіших українських дітей сьогодні захищають кольори академій європейських клубів. Частина з них уже кілька років проживає за кордоном. З часом багато хто отримає громадянство інших держав і потенційно зможе представляти вже не збірну України. Для українського футболу це не теоретичний ризик, а сумна реальність", – вважає він.

Тож сьогодні, на думку Бріфа, український футбол повинен робити все можливе, щоб талановиті діти бачили своє майбутнє саме в Україні.

"Щоб розуміли: повернувшись додому, вони отримають шанс заграти в УПЛ. Саме в цьому полягає одна з функцій чинного ліміту. Він не гарантує українському футболісту місце в основному складі. Він не відміняє конкуренцію. Він лише стимулює клуби системно працювати зі своїми академіями та надавати шанс власним вихованцям.

Ми завжди були й залишаємося відкритими для якісних легіонерів. Історія нашого клубу знає десятки видатних іноземних футболістів, котрі допомагали перемагати в Україні та гідно представляти нашу державу в європейських турнірах. Тому ця дискусія ніколи не була і не є дискусією "за" чи "проти" легіонерів. Вона про баланс. Про відповідальність. Про майбутнє українського футболу", – підкреслив він.

Як відомо, 21 липня Українська асоціація футболу оголосила про зміни в регламенті УПЛ на сезон–2026/27.