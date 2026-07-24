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Чорноморець знову хоче орендувати вінгера Динамо

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 17:25
Чорноморець знову хоче орендувати вінгера Динамо
Владислав Герич
ФК Чорноморець

Вінгер Динамо Владислав Герич на правах оренди знову може повернутися у Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, одесити знову планують орендувати гравця, який у минулій кампанії допоміг клубу повернутися в УПЛ.

Водночас була спростована інформація, що вінгером також цікавляться Карпати.

"Чи правда, що Карпати цікавляться Геричем? Ця інформація не відповідає дійсності. Ніяких розмов щодо часткового обміну футболістами після переходу Олексія Сича в Динамо між керівниками обох клубів не було", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

У сезоні-2025/26 Герич провів за Чорноморець 23 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти. 

Напередодні повідомлялося, що Чорноморець орендує у Полісся бразильського захисника Жоау Віале.

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