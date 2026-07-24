Чорноморець знову хоче орендувати вінгера Динамо
Владислав Герич
ФК Чорноморець
Вінгер Динамо Владислав Герич на правах оренди знову може повернутися у Чорноморець.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, одесити знову планують орендувати гравця, який у минулій кампанії допоміг клубу повернутися в УПЛ.
Водночас була спростована інформація, що вінгером також цікавляться Карпати.
"Чи правда, що Карпати цікавляться Геричем? Ця інформація не відповідає дійсності. Ніяких розмов щодо часткового обміну футболістами після переходу Олексія Сича в Динамо між керівниками обох клубів не було", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.
У сезоні-2025/26 Герич провів за Чорноморець 23 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти.
Напередодні повідомлялося, що Чорноморець орендує у Полісся бразильського захисника Жоау Віале.