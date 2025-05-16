Євро-2025 U-17: розклад та результати матчів

З 19 по 1 червня 2025 року в Албанії відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років, яка збере вісім найкращих збірних континенту. Турнір обіцяє бути яскравим і напруженим, адже саме тут гартується майбутнє європейського футболу.

Албанці вперше є господарями юнацького Євро, що автоматично гарантувало їм місце серед учасників. Разом із ними за титул найсильніших боротимуться юнацькі збірні Англії, Франції, Німеччини, Португалії, Італії, Бельгії та Чехії, які добре знайомі з молодіжним футболом на найвищому рівні.

Груповий етап

Учасники розділені на дві групи по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу Євро-2025 U-17.

Група A

19.05 | 🕖 19:00 | Албанія – Португалія

19.05 | 🕤 21:30 | Німеччина – Франція

22.05 | 🕖 19:00 | Албанія – Німеччина

22.05 | 🕤 21:30 | Франція – Португалія

25.05 | 🕤 21:30 | Франція – Албанія

25.05 | 🕤 21:30 | Португалія – Німеччина

Група B

20.05 | 🕖 19:00 | Англія – Бельгія

20.05 | 🕤 21:30 | Італія – Чехія

23.05 | 🕖 19:00 | Бельгія – Чехія

23.05 | 🕤 21:30 | Італія – Англія

26.05 | 🕤 21:30 | Бельгія – Італія

26.05 | 🕤 21:30 | Чехія – Англія

Нагадаємо, збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2025 програла командам Хорватії (1:2) та Італії (1:2), а також здобула перемогу над Словаччиною (1:0). Однак здобутих трьох очок виявилося недостатньо для отримання путівки до фінальної стадії турніру.