Італія та Португалія визначили переможця у серії пенальті, Франція здолала Бельгію у півфіналах Євро U17

У четвер, 29 травня, в Албанії відбулись півфінальні матчі юнацького чемпіонату Європи U17 2025 року.

Збірна Франції у результативному поєдинку обіграла Бельгію. Вирішальним м'ячем відзначився Джиліан Н'Гессан, для якого цей гол став четвертим на турнірі.

В іншому півфіналі між Італією та Португалією переможець визначився в серії пенальті, де влучнішими були португальці – 4:3.

Євро-2025 U-17 з футболу

1/2 фіналу, 29 травня

Франція – Бельгія 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 42 Камара, 1:1 – 45+2 Фернандес, 2:1 – 50 Матондо, 3:1 – 54 Н'Гессан, 3:2 – 79 Вінс

Італія – Португалія 2:2 (1:1) – по пенальті 3:4

Голи: 1:0 – 20 Іначіо, 1:1 – 28 Мануель, 2:1 – 59 Баралла, 2:2 – 67 Соареш

Фінал турніру відбудеться в неділю, 1 червня, у Тірані. Початок вирішального поєдинку – о 21:30 за Києвом.