Визначилися півфінальні пари Євро U17 2025 року

У понеділок, 26 травня, в Албанії завершився груповий етап юнацького чемпіонату Європи U17 2025 року. Збірна Італії обіграла Бельгію та завершила груповий етап на першому місці з максимальним результатом – 9 очок.

У паралельному матчі Англія обіграла Чехію 4:2, проте цього виявилося недостатньо для виходу в півфінал: завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів друге місце посіла Бельгія.

Євро-2025 U-17 з футболу

3-й тур, 26 травня

Бельгія – Італія – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Де Ваннемакер, 1:1 – 62 Іначіо, 1:2 – 78 Іначіо (з пенальті)

Чехія – Англія – 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 5 Доумен, 0:2 – 15 Родрігес Абраам, 0:3 – 37 Хоуелл, 0:4 – 40 Грей, 1:4 – 59 Палащак, 2:4 – 89 Сохурек

За підсумками групового етапу сформувалися півфінальні пари турніру:

29 травня, 19:00 Франція – Бельгія

29 травня, 21:30 Італія – Португалія

Фінал турніру відбудеться в неділю, 1 червня, у Тірані. Початок вирішального поєдинку – о 21:30 за Києвом.