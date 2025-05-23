Німеччина розгромила Албанію, Португалія та Франція не визначили сильнішого на Євро-2025 U17

У межах групового етапу чемпіонату Європи-2025 футболу серед гравців 17 років та молодше відбулися два поєдинки.

У другому турі групи A збірна Німеччини розгромила Албанію, а Португалія зіграла внічию зі збірною Франції.

Чемпіонат Європи-2025 U17

Група A, 2 тур, 22 травня

Франція U17 – Португалія U17 0:0

Албанія U17 – Німеччина U17 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Менса, 0:2 – 20 Стафф, 0:3 – 65 Майк, 0:4 – 85 Отенг (пен)

Після двох зустрічей Португалія та Франція знаходяться на першій та другій сходинках турнірної таблиці, маючи по 4 очки в запасі.

У вирішальному, третьому турі, Португалія зіграє з Німеччиною, а Франція зустрінеться з Албанією.

Standings provided by Sofascore

Уже сьогодні, 23 травня, відбудуться матчі 2 туру в групі B:

19:00 Бельгія U17 – Чехія U17

21:30 Італія U17 – Англія U17