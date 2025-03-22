Україна програла Італії та втратила шанси на вихід на Євро-2025 U-17

Юнацька збірна України програла другий матч другого раунду відбору Євро-2025 U-17, на який вона вже не зможе поїхати. Цього разу "синьо-жовті" поступилися одноліткам з Італії з рахунком 1:2.

У середині першого тайму українці вийшли вперед завдяки автоголу Леонардо Бовіо. Далі команда Олександра Ситника успішно втримувала позитивний результат, який мав принести їй перемогу.

Проте всього за дві хвилини наприкінці зустрічі гра перевернулася з ніг на голову. Спочатку італійці відновили паритет на 90-й хвилині, а за дві хвилини вони вирвали перемогу, залишивши Україну без очок та шансів отримати путівку до фінальної частини турніру.

Чемпіонат Європи-2025, кваліфікація

Другий раунд, груповий етап, 2 тур, 22 березня

Італія – Україна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Бовіо, 1:1 – 90 Мамбуку, 2:1 – 90+2 Елімогале.

Італія (U-17): Лоньйолі, Амігере (Мамбуку, 46), Бовіо, Реджані (Борасіо, 75), Джані, Пріско, Стеффаноні (Кампаньєлло, 46), Маккароні, Луонго (Баралла, 69), Арена (Елімогале, 69), Інасіо.

Україна (U-17): Хадасевич, Мельник (Мурадян, 46), Милокост, Костюк, Калюжний, Кутья, Петровський, Люсін (О. Ткаченко, 55), Гамзик (Залипка, 83), Зудін (Кучерявий, 63), Зубрій (Шишкевич, 63).

Попередження: Маккароні, Елімогале, Луонго – О. Ткаченко, Калюжний, Костюк.

Україна посідає останнє місце квартету А1, маючи в активі рівно нуль очок. Нагадаємо, що кілька днів тому українська команда програла Хорватії з таким же рахунком.

В останньому турі збірна України зустрінеться зі збірною Словаччини. У випадку перемоги "синьо-жовті" уникнуть вильоту в дивізіон В. Цей поєдинок відбудеться 25 березня.