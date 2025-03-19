Дубль Кушановича вирішив долю матчу: Україна програла Хорватії у відборі на Євро-2025 U-17
У середу, 19 березня, збірна України U-17 провела стартовий матч у другому раунді відбору на Євро-2025 U-17. Суперником були хорватські однолітки.
Матч завершився перемогою Хорватії з рахунком 2:1.
Саме хорвати є господарями кваліфікаційного раунду. Матч проти "синьо-жовтих" відбувся у місті Краловаць на стадіоні "Бранко Чавлович-Чавлек".
Не можна сказати, що глядачів було багато на трибунах, але фактор "рідних стін" відкидати не можна.
Перший небезпечний момент виник на 22-й хвилині, коли Хорватія отримала право на кутовий. Після подачі верхова боротьба залишилася за ними – українців врятувала поперечка, але після метушні в штрафному Тіно Кушанович зумів "заштовхати" м'яч у ворота.
Через 10 хвилин господарі вибігли в атаку 2 в 4. Подачу з флангу замкнув той таки Кушанович.
На 48-й хвилині "картаті" могли доводити спробу до розгрому, але цього разу Кушанович не зумів переграти віч-на-віч Крапівіна.
Згодом команда Олександра Ситника отримала право на пенальті, яке реалізував футболіст з академії київського Динамо Павло Люсін.
На 90-й хвилині Кучерявий міг зрівнювати рахунок, але з метрів 17 влучив пробив повз.
Україна – Хорватія 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Кушанович (22), 0:2 – Кушанович (32), 1:2 – Люсін (54, пен)
Збірна Хорватії вийшла в лідери, оскільки матч між Італією та Словаччиною стартує о 16:30. До фінальної стадії чемпіонату Європи вийде лише переможець групи.
Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Італії 22 березня. Гра пройде в місті Люцько. Старт матчу – 13:00.
У заключному поєдинку українці зіграють проти Словаччини. Матч заплановано на 25 березня.