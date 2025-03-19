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Дубль Кушановича вирішив долю матчу: Україна програла Хорватії у відборі на Євро-2025 U-17

Руслан Травкін — 19 березня 2025, 14:58
Дубль Кушановича вирішив долю матчу: Україна програла Хорватії у відборі на Євро-2025 U-17
УАФ

У середу, 19 березня, збірна України U-17 провела стартовий матч у другому раунді відбору на Євро-2025 U-17. Суперником були хорватські однолітки.

Матч завершився перемогою Хорватії з рахунком 2:1.

Саме хорвати є господарями кваліфікаційного раунду. Матч проти "синьо-жовтих" відбувся у місті Краловаць на стадіоні "Бранко Чавлович-Чавлек".

Не можна сказати, що глядачів було багато на трибунах, але фактор "рідних стін" відкидати не можна.

Перший небезпечний момент виник на 22-й хвилині, коли Хорватія отримала право на кутовий. Після подачі верхова боротьба залишилася за ними – українців врятувала поперечка, але після метушні в штрафному Тіно Кушанович зумів "заштовхати" м'яч у ворота.

Через 10 хвилин господарі вибігли в атаку 2 в 4. Подачу з флангу замкнув той таки Кушанович.

На 48-й хвилині "картаті" могли доводити спробу до розгрому, але цього разу Кушанович не зумів переграти віч-на-віч Крапівіна.

Згодом команда Олександра Ситника отримала право на пенальті, яке реалізував футболіст з академії київського Динамо Павло Люсін.

На 90-й хвилині Кучерявий міг зрівнювати рахунок, але з метрів 17 влучив пробив повз.

Футбол – Кваліфікація ЧЄ-2025 U-17
1 тур, 19 березня

Україна – Хорватія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Кушанович (22), 0:2 – Кушанович (32), 1:2 – Люсін (54, пен)

Збірна Хорватії вийшла в лідери, оскільки матч між Італією та Словаччиною стартує о 16:30. До фінальної стадії чемпіонату Європи вийде лише переможець групи.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Італії 22 березня. Гра пройде в місті Люцько. Старт матчу – 13:00.

У заключному поєдинку українці зіграють проти Словаччини. Матч заплановано на 25 березня.

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