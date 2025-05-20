Англія втратила перемогу над Бельгією на старті Євро-2025 U-17, Італія здолала Чехію

У вівторок, 20 травня, двома матчами в групі В продовжилася фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років.

Так, у першому поєдинку Англія зіграла внічию з однолітками з Бельгії. На гол Родрігеса Абраама бельгійці відповіли влучним пострілом Фернандеза.

У ще одному поєдинку групи Італія грала проти Чехії та перемогла суперника з рахунком 2:1. Команда забезпечила себе комфортною перевагою ще в першому таймі завдяки голам Самуеле Іначіо та Антоніо Арена.

Євро-2025 U-17 з футболу

1-й тур, 20 травня

Група B

Англія – Бельгія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Абраам, 1:1 – 47 Фернандез

Італія – Чехія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 38 Іначіо, 2:0 – 42 Арена, 2:1 – 53 Срб

Як відомо, першість стартувала 17 травня матчами в групі A, де Португалія розібралася з господарями турніру албанцями, а Німеччина розгромно програла Франції.

Нагадаємо, збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2025 програла командам Хорватії (1:2) та Італії (1:2), а також здобула перемогу над Словаччиною (1:0).

Однак здобутих трьох очок виявилося недостатньо для отримання путівки до фінальної стадії турніру.