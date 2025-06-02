Збірна Португалії – переможець чемпіонату Європи U-17

Вчора, 1 червня, відбувся фінальний матч Євро-2025 серед збірних U-17. За титул зійшлися Португалія та Франція.

Португальці здобули перемогу з рахунком 3:0. У складі переможців голи забили Кабрал, Дуарте Кунья та Гіл Невеш.

Чемпіонат Європи проходив в Албанії. Вирішальний матч відбувся на "Арена Комбітаре" в Тирані.

Найкращим бомбардиром став італійський форвард Андреа Інасіо, який забив 5 голів.

Футбол – Євро-2025 U-17

Фінал, 1 червня

Франція – Португалія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Кабрал (30), 0:2 – Кунья (38), 0:3 – Невес (60)

Нагадаємо, легенда збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжить свої виступи за Аль-Наср.