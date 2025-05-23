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Бельгія розібралася з Чехією та очолила групу на Євро-2025 U-17

Микола Дендак — 23 травня 2025, 21:38
Бельгія розібралася з Чехією та очолила групу на Євро-2025 U-17
УЄФА

У п'ятницю, 23 травня, двома матчами в групі B продовжилася фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років.

Так, першими на поле вийшли команди Бельгії та Чехії. Перемогу з комфортним рахунком 3:1 здобули бельгійці. Своє три м'ячі вони забили ще в першому таймі.

Ця перемога дозволила Бельгії тимчасово вийти на перше місце в групі. Чи залишиться команда там, залежить від результату гри між Англією та Італією, що розпочався о 21:30 за Києвом.

Євро-2025 U-17 з футболу
2-й тур, 23 травня
Група B

Бельгія – Чехія 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 24 Камара, 2:0 – 42 Камара, 3:0 – 45 Гілен, 3:1 – 65 Чіжек

У першому турі Бельгія розписала мирову з Англією, а Чехія поступилася Італії.

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Нагадаємо, збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2025 програла командам Хорватії (1:2) та Італії (1:2), а також здобула перемогу над Словаччиною (1:0).

Однак здобутих трьох очок виявилося недостатньо для отримання путівки до фінальної стадії турніру.

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