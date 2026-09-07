Бельгійська футбольна асоціація назвала причину, чому не підтримуватиме переобрання Інфантіно президентом ФІФА

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) визначила справу зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026 як одну із ключових причин, чому вона не буде підтримувати наступну каденцію Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА.

Про це повідомляє The Athletic.

Бельгійський футбольний орган зазначив, що досі не отримав задовільної відповіді від ФІФА стосовно анулювання відсторонення Балогуна перед очною зустріччю в 1/8 фіналу світової першості проти команди Руді Гарсії.

Окрім того, RBFA незадоволена проваленим планом Інфантіно створити компанію "FIFA Forward Enterprise" (FFE), через яку мали продаватися акції чемпіонату світу приватним інвесторам.

В організації наголошують, що Міжнародна федерація футболу не продемонструвала необхідної прозорості при ухваленні цих рішень.

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.