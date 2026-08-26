Ми ставимо під сумнів його придатність: президент Асоціації європейських ліг виступив проти Інфантіно

Керівник Асоціації європейських ліг Клаудіус Шефер висловився щодо спірних аспектів останніх рішень ФІФА та наголосив, що чинному очільнику організації Джанні Інфантіно прийшов час залишити свою посаду.

Його слова передає The Athletic.

Шефер стверджує, що вже який час Міжнародна федерація ухвалює постанови без відома та консультації з боку інших сторін, саме тому було подано заяву до Європейської комісії. За його словами, Асоціація європейських ліг стурбована керівництвом 56-річного функціонера.

"Ми глибоко стурбовані його керівництвом. Ми ставимо під сумнів його придатність до подальшого виконання обов'язків президента. Тут, у Швейцарії, ми мали можливість зблизька спостерігати за діяльністю ФІФА, і, здається, вплив президента зростає з року в рік. Важливі рішення ухвалюються без реальних консультацій із зацікавленими сторонами, на яких вони вплинуть – саме тому ми подали скаргу до Європейської комісії щодо календаря міжнародних матчів".

Також Шефер згадав план Інфатіно створити компанію, яка через приватних власників буде контролювати акції чемпіонату світу. Також він не забув про "Премію миру", яку ФІФА вручило американському президенту Дональду Трампу.

"Зараз ми маємо цю ситуацію з (FIFA Forward Enterprise), але минулого року був також випадок із Премією миру (ФІФА), яка була присуджена без будь-яких обговорень із Радою ФІФА".

За словами швейцарського функціонера, останні рішення ФІФА, зокрема "Премію миру", можна розцінювати як порушення місцевого законодавства. Зазначимо, що штаб-квартира світового футбольного органу у світі розташована в Цюриху.

"ФІФА – це асоціація, що діє за швейцарським законодавством, і в цій асоціації діють правила. Президент та члени правління повинні виконувати свої обов'язки з належною ретельністю. Це юридичне питання. Якщо ухвалити таке рішення (як щодо премії миру), навіть не поінформувавши Раду, то, на мій погляд, це є порушенням закону".

Також Шефер не оминув ситуацію зі скандальним скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час цьогорічної світової першості.

"А потім, під час чемпіонату світу, ми всі знаємо про інцидент із червоною карткою (щодо американського нападника Фоларіна Балогуна). Це був справжній скандал. Я навіть не можу пригадати такого роду політичного втручання, пов'язаного зі спортивною справою. Такі дії ставлять під сумнів чесність гри. Ось чому в ФІФА немає майбутнього для Інфантіно. Його не може бути".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру. А Данський футбольний союз нещодавно заявив, що готовий шукати альтернативу Інфантіно на майбутніх виборах.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.