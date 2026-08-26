УЄФА планує відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує відмовитися від бойкоту турнірів під егідою ФІФА.

Про це повідомляє Sky News.

За їхньою інформацією, УЄФА не відмовився від вживання різних заходів у боротьбі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Проте бойкот турнірів буде виключено з переліку інструментів боротьби проти швейцарського функціонера.

При цьому, ФІФА надала УЄФА гарантії того, що відтепер не робитиме спроб залучати приватних інвесторів до проведення чемпіонатів світу. Ці гарантії будуть обговорені 27 серпня в Монако.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.