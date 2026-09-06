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Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 15:23
Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА
Джанні Інфантіно
Getty Images

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах президента організації.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Про свої наміри балотуватися Інфантіно оголосив ще у квітні поточного року, і з того часу плани 56-річного швейцарського функціонера не змінилися. Не вплинув на плани Інфантіно і скандал навколо його персони, який розгорівся влітку поточного року.

Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

Наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА. Швейцарець очолює організацію з лютого 2016 року.

ФІФА Джанні Інфантіно

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