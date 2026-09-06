Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах президента ФІФА

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах президента організації.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Про свої наміри балотуватися Інфантіно оголосив ще у квітні поточного року, і з того часу плани 56-річного швейцарського функціонера не змінилися. Не вплинув на плани Інфантіно і скандал навколо його персони, який розгорівся влітку поточного року.

Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

Наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА. Швейцарець очолює організацію з лютого 2016 року.