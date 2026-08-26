Італія відкликала підтримку Інфантіно на виборах президента ФІФА

Федерація футболу Італії (FIGC) відкликала підтримку Джанні Інфантіно на наступних виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба FIGC.

" Це рішення має на меті чітко й прозоро висловити позицію FIGC у повній солідарності з УЄФА та її президентом Александром Чеферіном щодо нещодавніх ініціатив, висунутих президентом ФІФА стосовно управління міжнародними змаганнями та їхнього розвитку ", – сказано в заяві організації.

"Ми продовжимо співпрацювати з УЄФА та іншими європейськими федераціями, щоб просувати бачення футболу, засноване на заслугах, солідарності, стабільності та центральній ролі вболівальників. Нам близька модель діалогу, вміння слухати та спільної відповідальності, яка досі дозволяла футболу розвиватися, впроваджувати інновації та водночас захищати свої основоположні принципи", – заявив президент FIGC Джованні Малаго.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру. А Данський футбольний союз нещодавно заявив, що готовий шукати альтернативу Інфантіно на майбутніх виборах.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджує, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.