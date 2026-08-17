Правозахисна організація закликала ФІФА заборонити Інфантіно балотуватися на посаду президента

Правозахисна організація FairSquare написала офіційного листа до ФІФА, у якому закликала заборонити Джанні Інфантіно балотуватися на виборах президента організації.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, це повідомлення надійшло до трьох членів Комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог ФІФА.

У ньому FairSquare зазначає, що Інфантіно переобирається на свою четверту каденцію, а це заборонено статутом ФІФА, оскільки очільник організації може мати максимум лише три терміни на цій посаді.

"Ми звертаємося до вас із проханням визнати пана Інфантіно таким, що не має права знову балотуватися на посаду президента ФІФА, оскільки він уже перебуває на своєму третьому й останньому терміні повноважень. Попереднє рішення Комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог про неврахування його першого терміну повноважень явно суперечить букві та духу положення статуту ФІФА щодо обмеження кількості термінів повноважень президента".

Нагадаємо, що Інфантіно обійняв посаду президента ФІФА у 2016 році, після того, як в 2015 році Йозеф Блаттер залишив свою посаду внаслідок низки корупційних скандалів.

У 2022 році на засіданні Ради ФІФА в Досі було випущено пресреліз, у якому, зокрема, стверджувалося що, трирічний період перебування Інфантіно на посаді президента у період між 2016 і 2019 роками не рахується дійсним.

"16 грудня 2022 року Рада ФІФА провела засідання в Досі, Катар, після чого ФІФА опублікувала прес-реліз, у якому йшлося про це рішення: "Рада ФІФА також одноголосно підтвердила свою згоду з думкою Комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог про те, що період з 2016 по 2019 рік не зараховується як термін повноважень чинного президента ФІФА, який, отже, незабаром завершить свій перший термін".

FairSquare заявляє, що з приводу цього рішення ніколи не була оприлюднена відповідна документація. За словами організації, немає різниці, скільки років тривала каденція очільника ФІФА на своїй посаді, оскільки в регламенті ніде не зазначено чітких термінів. Й відповідно до цього Інфантіно хоче піти на четвертий термін, що є нелегальним.

"Ні Статут ФІФА, ні Регламент управління ФІФА не містять жодних положень щодо скорочення терміну повноважень президента через те, що він не тривав максимальний чотирирічний період. У Статуті чітко зазначено, що "жодна особа не може обіймати посаду президента більше трьох термінів", без будь-якого розрізнення щодо цих термінів повноважень. Буква правила є чіткою і не передбачає жодних винятків, пов'язаних із повним або неповним характером терміну повноважень, а також щодо типу конгресу – чергового чи позачергового – на якому відбулися вибори."

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру.