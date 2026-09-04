ФІФА звинуватила УЄФА в дискредитації Інфантіно

ФІФА у перебігу юридичних процесів звинуватила УЄФА в дискредитаційному ставленні до неї та її керівництва, включаючи президента організації Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, Союз європейських асоціацій подав документи, у яких стверджується, що Інфантіно просував штучно занижені націнки, коли планував створити компанію "FIFA Forward Enterprise", аби продати 20-відсоткову частину акцій чемпіонату світу приватним інвесторам за 4,2 мільярда доларів.

Окрім того, УЄФА сформував запит з метою, аби ФІФА відкрила свою документацію. Міжнародна федерація футболу після дозволу від суду з Південного округу Флориди подала заперечувальну заяву щодо звинувачень європейського органу.

За словами ФІФА, Союз європейських асоціацій намагається дискредитувати таким чином світовий орган футболу та його чинне керівництво. Також Міжнародна федерація футболу стверджує, що УЄФА не має уповноважень порушувати цю справу, оскільки кримінального провадження щодо нествореної компанії "FIFA Forward Enterprise" не було.

"Хоча ці заяви оформлені як юридичні документи з заголовками та реєстраційними номерами, вони є не більше ніж пресрелізами, покликаними ще більше підкріпити наклепницьку кампанію УЄФА проти ФІФА та її керівництва. Це очевидно з рішення УЄФА поінформувати ЗМІ ще до подання цих заяв, з незліченних абзаців заяви, що ґрунтуються лише на посиланнях на повідомлення в пресі (багато з яких цитують УЄФА), а також з того факту, що заява УЄФА має фундаментальний недолік: УЄФА вимагає розкриття доказів на користь іноземного кримінального провадження, якого не існує і яке, як визнає сама УЄФА, вона не має повноважень розпочинати".

У поданих документах представники ФІФА стверджують, що УЄФА замість того, аби взяти участь в "демократичному" процесі щодо реалізації плану створити компанію "FIFA Forward Enterprise", почала "дискредитувати" світове футбольне керівництво.

"Замість того, щоб взяти участь у цьому демократичному процесі, УЄФА опублікувала пресреліз – початок багатотижневої кампанії з дискредитації ФІФА та її керівництва. УЄФА звинуватила ФІФА в "управлінні шляхом залякування" та назвала FFE "актом примусу".

На додачу до всього цього ФІФА наголосила, що у разі реалізації плану продати частину акцій світової першості приватним інвесторам, це підірве домінуюче становище УЄФА над іншими регіонами світу.

"Якщо футбол у країнах, що розвиваються, зміцниться, глобальна конкуренція посилиться, що в кінцевому підсумку зменшить ринкову владу УЄФА та створить більшу конкуренцію для її флагманських турнірів. Завдяки залученню коштів, які дозволять деяким меншим асоціаціям-членам ФІФА краще розвивати футбол, FFE сприятиме тому, що більше гравців із цих країн обиратимуть представлення своїх країн походження та гру у своїх національних лігах, а не за кордоном. Усе це підірве домінуюче становище УЄФА над іншими регіонами світу".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

Поза тим, УЄФА пригрозив керівному футбольному органу у світі судовим позовом щодо "FIFA Forward Enterprise".

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру. А Данський футбольний союз нещодавно заявив, що готовий шукати альтернативу Інфантіно на майбутніх виборах.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.