Снейдер: Поведінка Барселони починає дратувати

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 14:28
Снейдер: Поведінка Барселони починає дратувати
Веслі Снейдер

Легендарний нідерландський півзахисник Веслі Снейдер розкритикував поведінку Барселони після суперечливого суддівства чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів проти Атлетико Мадрид.

Слова хавбека наводить Ziggo Sport.

"Так завжди буває. І це починає трохи дратувати. Їм просто треба так перестати робити. Якщо програв, то програв. Можна подати апеляцію, але все одно нічого не змінити. Я завжди називаю це ниттям. Не варто скаржитися, коли поступився", – заявив Снейдер.

Нагадаємо, Барселона подала скаргу в УЄФА після першого матчу проти Атлетико. Напередодні президент клубу Жоан Лапорта заявив, що після матчу-відповіді клуб направить ще одну скаргу.

Барселона вилетіла від Атлетико з рахунком 2:3 за сумою двох матчів.

Веслі Снейдер

