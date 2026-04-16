Снейдер: Поведінка Барселони починає дратувати
Легендарний нідерландський півзахисник Веслі Снейдер розкритикував поведінку Барселони після суперечливого суддівства чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів проти Атлетико Мадрид.
Слова хавбека наводить Ziggo Sport.
"Так завжди буває. І це починає трохи дратувати. Їм просто треба так перестати робити. Якщо програв, то програв. Можна подати апеляцію, але все одно нічого не змінити. Я завжди називаю це ниттям. Не варто скаржитися, коли поступився", – заявив Снейдер.
Нагадаємо, Барселона подала скаргу в УЄФА після першого матчу проти Атлетико. Напередодні президент клубу Жоан Лапорта заявив, що після матчу-відповіді клуб направить ще одну скаргу.
Барселона вилетіла від Атлетико з рахунком 2:3 за сумою двох матчів.