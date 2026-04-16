УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 18:47
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу.

Так, у голосуванні за MVP тижня переміг вінгер Баварії Майкл Олісе, який обійшов Усмана Дембеле (ПСЖ), Мартіна Субіменді (Арсенал) та Дані Ольмо з Барселони.

Також була сформована символічна збірна тижня.

  • Воротар: Хуан Муссо (Атлетико)
  • Захисники: Маркіньйос (ПСЖ), Дайо Упамекано (Баварія), Едуарду Куарежма (Спортинг)
  • Півзахисники: Арда Гюлер (Реал), Мартін Субіменді (Арсенал), Йозуа Кімміх (Баварія), Маркос Льоренте (Атлетико)
  • Нападники: Усман Дембеле (ПСЖ), Ферран Торрес (Барселона), Майкл Олісе (Баварія)

Нагадаємо, у півфінал турніру вийшли Атлетико Мадрид, ПСЖ, Баварія та Арсенал.

Барселона

Снейдер: Поведінка Барселони починає дратувати
Алькарас знявся з домашнього турніру в Барселоні: відома причина
Третій сіяний турніру АТР 500 у Барселоні несподівано програв у другому колі
Сімеоне публічно висміяв фаната Барселони після чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Барселона подасть нову скаргу на суддівство в УЄФА

