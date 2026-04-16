УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу.

Так, у голосуванні за MVP тижня переміг вінгер Баварії Майкл Олісе, який обійшов Усмана Дембеле (ПСЖ), Мартіна Субіменді (Арсенал) та Дані Ольмо з Барселони.

Також була сформована символічна збірна тижня.

Воротар : Хуан Муссо (Атлетико)

: Хуан Муссо (Атлетико) Захисники : Маркіньйос (ПСЖ), Дайо Упамекано (Баварія), Едуарду Куарежма (Спортинг)

: Маркіньйос (ПСЖ), Дайо Упамекано (Баварія), Едуарду Куарежма (Спортинг) Півзахисники : Арда Гюлер (Реал), Мартін Субіменді (Арсенал), Йозуа Кімміх (Баварія), Маркос Льоренте (Атлетико)

: Арда Гюлер (Реал), Мартін Субіменді (Арсенал), Йозуа Кімміх (Баварія), Маркос Льоренте (Атлетико) Нападники: Усман Дембеле (ПСЖ), Ферран Торрес (Барселона), Майкл Олісе (Баварія)

Нагадаємо, у півфінал турніру вийшли Атлетико Мадрид, ПСЖ, Баварія та Арсенал.