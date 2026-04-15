ПСЖ та Атлетико стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів

Сьогодні, 14 квітня, відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона на "Метрополітано" у Мадриді переграла місцевий Атлетико, проте не змогла вийти у півфінал турніру за сумою двох поєдинків.

Каталонці потужно розпочали зустріч, вийшовши вперед вже на 4-й хвилині гри після голу Ламіна Ямала. За 20 хвилин Ферран Торрес подвоїв перевагу Барселони, зрівнявши рахунок у протистоянні. На це "матрацники" відповіли влучним ударом від Адемоли Лукмана.

У другій половині Ферран Торрес оформив дубль. Проте після перегляду VAR рефері скасував взяття воріт через офсайд. Ключовий момент зустрічі стався на 79-й хвилині, коли за фол останньої надії був вилучений захисник каталонців Ерік Гарсія.

Парі Сен-Жермен на виїзді впорався з натиском Ліверпуля та зміг виграти гру завдяки дублю Усмана Дембеле. Український захисник парижан Ілля Забарний поєдинок провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів-2025/26, 1/4 фіналу

Матчі-відповіді, 14 квітня

Ліверпуль (Англія) – ПСЖ (Франція) 0:2 (0:0)

(перший матч 0:2)

Голи: 0:1 – 72 Дембеле, 0:2 – 90+1 Дембеле

Атлетико (Іспанія) – Барселона (Іспанія) 1:2 (1:2)

(перший матч 2:0)

Голи: 0:1 – 4 Ямал, 0:2 – 24 Торрес, 1:2 – 31 Лукман

Вилучення: Гарсія, 79

ПСЖ у півфіналі зіграє з переможцем пари Баварія – Реал (перший матч 2:1), а Атлетико зійдеться із сильнішим з пари Арсенал – Спортинг (перший матч 1:0).